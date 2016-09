Efringen-Kirchen. Ende September wird die Haupt-Weinlese auf den 940 Hektar Ertragsrebfläche der Bezirkskellerei Markgräflerland (BKM) beginnen. Sie wird dann gesundes Lesegut und trotz leichter Verrieselung durch alle Sorten gutdurchschnittliche Mengen bringen. Das sagt Geschäftsführer Hagen Rüdlin nach dem Besuch in den Rebanlagen gemeinsam mit Kellermeister Günter Ehret vor der Herbstversammlung am Donnerstagabend in der Castellberghalle in Ballrechten-Dottingen. Der Geschäftsführer spricht laut Pressemitteilung davon, dass die eher verhaltenen Aussichten Mitte Juni durch die letzten zwei Monate ins Positive verkehrt wurden. Die ideale Witterung seit Anfang Juli und bis in diese September-Tage hinein habe alle Rebsorten in Qualität wie Quantität stabilisiert. Der Behang sei im Einzugsgebiet des Betriebs von Ehrenkirchen bis Efringen-Kirchen und an den Grenzacher Hornfelsen erfreulicherweise gesund. Rüdlin betont, dass für die Gesundheit des Leseguts für die Winzer indes erheblicher Mehraufwand nötig gewesen sei. „Unsere 1100 Winzerfamilien waren nach den langanhaltenden Regenfälle im Frühjahr und Frühsommer stark gefordert, um dem „falschen Mehltau“, der Peronospora, Herr zu werden“, sagt der Geschäftsführer. Das sei aber gelungen und die seit Wochen vorherrschende schöne Spätsommer-Witterung mit warmen Tagen und – für die Säure-Werte optimalen – kühlen Nächten lasse einen in Menge und Qualität gutdurchschnittlichen Herbst erwarten, sagt Rüdlin. Er betont auch, dass die Kirschessigfliege durch die Hitze der letzten Wochen erfreulicherweise nicht wie befürchtet aufgetreten sei. Die Winzer müssten allerdings weiter auf der Hut sein und die Anlagen entsprechend beobachten.