Efringen-Kirchen Höhepunkt „Chlimsefescht“

Istein (mü). Auf ein ereignisreiches Jahr blickten die Mitglieder des Musikvereins Istein bei ihrer Generalversammlung in den Räumen der Bergwacht zurück.

Rückblick: Vorsitzender Stephan Windmüller ließ im Tätigkeitsbericht das Jahr 2016 Revue passieren und berichtete unter anderem vom Jahreskonzert, der Teilnahme am Volksmarsch der Narrenzunft, dem „Chlimsefescht“, der Patroziniums-Prozession, der Weihnachtsfeier und dem traditionellen Turmblasen an Heiligabend. Außerdem besuchten die Musiker den Neujahrsempfang im elsässischen Steinbrunn-le-Bas, dem Wohnort von Dirigent Daniel Moroso, und hatten Gastauftritte beim Binzener Dorffest sowie beim Egringer Sommerfest. Auch an der Isteiner Fasnacht beteiligten sich die Musiker so wie jedes Jahr.

Das „Chlimsefescht“ sei neben der Jahresfeier wieder der Höhepunkt des Jahres gewesen, sagte Windmüller, mit dem der Verein alle Hände voll zu tun gehabt habe, was den musikalischen sowie auch den gesellschaftlichen Teil der Veranstaltung betraf. Mit dem Verlauf des Festes, das nur alle vier Jahre stattfindet, seien die Verantwortlichen insgesamt zufrieden gewesen, obwohl das Wetter durchwachsen gewesen sei.

Finanzen: Den Bericht über den Kassenstand trug Kassierer Ralf Kaiser vor, geprüft worden war die Kasse von Sandra Britsche und Roland Schröder.

Jugend: Über die Jugendarbeit referierte Jugendleiterin Anna Rühl. Die vier Jungmusiker, die sich momentan in Ausbildung befinden, hatten Auftritte anlässlich des Platzkonzertes und beim Adventssingen. Unter dem Punkt Neuaufnahmen überreichte Vorsitzender Windmüller die Vereinsnadel und die Satzung an Julian Kiffe, der schon im vergangenen Jahr in das Orchester eingetreten war.

Das Orchester besteht derzeit aus 40 Musikern, wusste Windmüller. Bedauerlicherweise hätten im Laufe des vergangenen Jahres vier Mitglieder die Reihen der Aktiven verlassen. Aus diesem Grund wolle der Verein in diesem Jahr wieder verstärkt nach Jungmusikern Ausschau halten und auch die Werbung für passive Mitglieder soll das Hauptziel für die Zukunft sein, so die Folgerungen des Vorsitzenden.

Probenbesuch: Im abgelaufenen Jahr wurden 28 Proben absolviert, wobei die Beteiligung der Aktiven bei rund 79 Prozent lag, ergaben die Zahlen von Stephan Windmüller. Bei den 17 Auftritten lag die Teilnahme bei 71,4 Prozent, was dem Vorsitzenden deutlich zu wenig war.

Windmüller lobte in diesem Zusammenhang auch die Probenfleißigsten: mit 96 Prozent war dies an erster Stelle Roland Schröder vor Stephan Windmüller und Martina Reinauer.

Im Rahmen der Vorstandswahlen wurden Vorsitzender Stephan Windmüller, Kassierer Ralf Kaiser, Orchestervorstand Thomas Klinke, Schriftführer Stephan Jourdan und Notenwart Thomas Schmid in ihren Ämtern bestätigt. Anna Rühl löste Katharina Preusch als Instrumenten- und Uniformwartin ab. Phil Krause wurde zum neuen Jugendvorstand (für Anna Rühl) und Patrick Schöllhorn zum neuen Kassenprüfer gewählt.

Die Mitglieder der Musikkommission (Thomas Klinke, Ottmar Trimpin, Leon Jourdan, Andrea Reinhardt und Louis Jourdan) wurden von der Versammlung en bloc gewählt.