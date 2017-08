Efringen-Kirchen Im Resin-Bau wird „Emma“ eröffnen

Efringen-Kirchen/Binzen. (wz). „Emma“ wird die neu gegründete Gesellschaft und das neue Bistro am Dreispitz in Binzen heißen, das im Erdgeschoss des umgebauten und erweiterten Resin-Baus Mitte Oktober eröffnet wird und eine Bereicherung für das gastronomische Angebot werden soll.

„Wir suchen einen Pächter mit einem pfiffigen Konzept“, hatte Friedrich Resin beim Richtfest gesagt. Mit Matthias Walser (25) und Mark Altbürger (30), Sohn und Schwiegersohn von Hansdieter und Susi Walser von Walsers Landhotel und Restaurant in Efringen-Kirchen, hat er zwei ambitionierte Gastronomen gefunden. Sie werden für die kulinarische Versorgung des „Reforum“ sowie für die Gäste von außerhalb sorgen. „Reforum“ heißt der neue Trakt, in dem sich weitere Firmen niederlassen sowie Veranstaltungs-, Schulungs- und Konferenzräume entstehen.

Matthias Walser, gelernter Koch, und sein Schwager Mark Altbürger, gelernter Hotelfachmann, haben ihr Fach von der Pike auf gelernt. Die beiden Geschäftsführer haben Erfahrungen in nationalen und internationalen Spitzenhäusern gesammelt wie „Colombi“ Freiburg, „Bayerischer Hof“ und „Käfer“ in München sowie in England und in den USA. Walser war beispielsweise in einem Sternehaus in London tätig, Altbürger hat auch Hotel- und Eventmanagement studiert.

„Wir ergänzen uns gut“, sagen beide voller Vorfreude und Elan. Während Matthias Walser für die Küche zuständig sein wird, kümmert sich Mark Altbürger um den Servicebereich und die Administration.

Mit sechs Mitarbeitern wollen sie die Tagesbar mit ihren 70 Plätzen, die von 8 bis 18.30 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet ist, zunächst bestreiten. Sonn- und feiertags hat „Emma“ geschlossen. Das Atrium für Tagungen und Veranstaltungen bietet für 140 Personen Sitzplätze.

„Wir wollen zum Verweilen und Entschleunigen einladen“, sagen die beiden Geschäftsführer, die Wert auf Frische und Regionalität legen. Vom Frühstück über einen leichten Business-Lunch bis hin zu kleinen Snacks, Kaffee und Kuchen reicht das Angebot, wobei alle Gerichte und Snacks auch mitgenommen werden können.