Huttingen (os). Das Wetter war nach spätsommerlich schönen Wochen beim 19. Sauserhock des Fördervereins des FC Huttingen an diesem letzten Sonntag im kalendarischen Sommer eher ungemütlich, weil recht nass und kühl. Doch trotzdem kamen ab der Mittagszeit zahlreiche Gäste hinauf zum FC-Platz und sorgten dort für rundweg zufriedene Gesichter hinter den Theken unter dem Dach des FC-Sportheims. Zufriedenheit herrschte nicht nur wegen des guten Festverlaufs und weil die Veranstaltung in wirtschaftlicher Hinsicht für den Förderverein der FC-Kicker um dessen Vorsitzenden Uli Baldermann ein Erfolg war, sondern auch, weil es im fußballerischen „Rahmenprogramm“ schöne Siege zu verzeichnen gab. Die „Erste“ mit ihrem neuen Trainer Michael Heitzler schlug in ihrem Kreisliga-A-Spiel den Gast vom SV Schwörstadt mit 3:1, und mit dem selben Ergebnis schickte die A-Jugend der SG Efringen-Kirchen/Huttingen den FC Bergalingen auf die Heimreise in den Hotzenwald. Die vielen Besucher erfreuten sich an Metzgete-Gerichten, Flammenkuchen und dem ersten „neuen Wein“ des Herbstes 2016. Ein Thema in den Gesprächen war die Kunstrasen-Patenaktion, deren sehr guter Verlauf bisher an einer Schautafel mit den Namen der Paten deutlich gemacht wurde. Abschließend betonten die Vereins-Veranstalter, dass das Sauserfest in Huttingen auch deshalb einen schönen Erfolg gehabt habe, weil man auf die Unterstützung der Wirtsleute vom Sportheim Rheinblick habe bauen können.