Efringen-Kirchen „Jedes Mehr erhöht Kosten“

Von Clemens Leutz

Die vorgesehene Erhöhung der Kindergartengebühren in Efringen-Kirchen schlägt hohe Wellen. Nach einer Unterschriftensammlung und einer „Petition“ der Elternbeiräte des Kinderhauses wird die Verwaltung dem Gemeinderat gleichwohl eine Anhebung der Sätze im vorgesehenen Umfang vorschlagen.

Efringen-Kirchen. Der Verwaltungsausschuss hat teils kräftige Erhöhungen vorgeschlagen, die bereits nach den Sommerferien gelten sollen. Schon in dieser Sitzung hatten Eltern ihren Unmut deutlich gemacht. Anschließend appellierten Eltern in einer „Resolution“ an Bürgermeister Philipp Schmid, die Sätze nur „moderat und sozial verträglich“ über einen längeren Zeitraum anzuheben. Derweil sollten auch die Qualität und Flexibilität der Kindergärten verbessert werden.

„Ich kann die Reaktion der Eltern verstehen“, räumt Hauptamtsleiter Clemens Pfahler ein. Natürlich wehrten sich Eltern, wenn sie tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Verwaltung müsse das Thema aber aus einem anderen Blickwinkel sehen. Mit höheren Gebühren, die den Empfehlungen der kommunalen Landesverbände und der Kirchen entsprechen, versuche die Kommune, das Defizit im Rahmen zu halten.

Die Eltern hätten in Efringen-Kirchen schon immer einen geringeren Anteil an den Kindergarten-Kosten getragen, als diese Verbände empfahlen. Demnach sollten Elternbeiträge 20 Prozent der Kosten decken, in Efringen-Kirchen seien es jedoch nur 17 Prozent. Mit ein Grund dafür sei, dass kleine Kindergärten, wie Huttingen, die Kosten hochtrieben, hieß es im Verwaltungsausschuss.

Auch habe die Gemeinde das Personal auf mehr als 40 Erzieherinnen – Personen, nicht Stellen – aufgestockt, davon alleine 20 im Kinderhaus; und die hätten in den vergangenen Jahren mit Hilfe der Gewerkschaften deutliche Gehaltssteigerungen erkämpfen können. Der Anteil der Erzieherinnen an den gesamten Personalkosten der Gemeinde liege so schon bei über 40 Prozent.

Pfahler verweist darauf, dass der Verwaltungsausschuss die Erhöhung denn auch einstimmig empfohlen habe. Daran werde sich die Verwaltung in ihrem Beschlussvorschlag für die Sitzung des Gemeinderats am Montag, 17. Juli, halten. Kritisch sieht Pfahler auch die Forderungen der Eltern nach mehr Qualität und Flexibilität als Gegenleistung für höhere Gebühren. Grundsätzlich stimme die Qualität in den Einrichtungen der Gemeinde. „Und jedes Mehr, sei es an Qualität, Flexibilität oder Personal, bedeutet noch mehr Kosten – das ist schlichte Logik“, sagt Pfahler.