Die Fasnacht ist vorbei, aber Efringen-Kirchens Veranstaltungskalender ist auch in den kommenden Monaten prall gefüllt.

Efringen-Kirchen (sas). Neben Veranstaltungen wie Seniorennachmittagen, Jahreskonzerten und Jahresfeiern oder Wanderungen steht im März eine Vernissage in der Mediathek an. Am Samstag, 25. März, wird die Ausstellung von Vesna Valdayo Brkic und Manuel Valdayo Ferreira eröffnet.

Das 20-jährige Bestehen der Mediathek wird am Samstag, 6. Mai, mit einem Aktionstag für Kinder und Erwachsene gefeiert. Größer soll allerdings der 25. Geburtstag gestaltet werden, teilt Hauptamtsleiter Clemens Pfahler mit. Dann in Verbindung mit dem Jubiläum des Rathauses, das damals zeitgleich eingeweiht wurde.

Für Montag, 5. Juni, lädt die Landjugend Egringen zum bayerischen Hock auf den Festplatz ein. Am Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, stehen die Wintersweiler Erzähltage mit Märchenerzähler Rudolf Grimberg auf dem Programm.

Am 1. Juli steht die Veranstaltung „Wein im Garten“ der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Weingütern an, die nur alle zwei Jahre stattfindet. Im Museumsgarten werden Marktstände aufgebaut, es wird gewirtet und eine passende Beleuchtung sorgt für ein besonders Ambiente. „Das ist sehr schön, vor allem, wenn das Wetter mitspielt“, sagt Pfahler. Bisher hätten sie immer Glück gehabt – und es sei mit rund 500 Gästen auch „proppenvoll“ gewesen.

Zu den Höhepunkten gehört das Sektfestival der Bezirkskellerei Markgräflerland. Am Samstag, 15. Juli, können sich die Besucher auf Weine und Sekte der Bezirkskellerei, Live-Musik, ein Feuerwerk und Markgräfler Leckereien freuen, teilen die Veranstalter mit. Am Wochenende vom 7. bis 9. Juli feiert der Sportclub Kleinkems sein 50-jähriges Bestehen. Geboten werden laut dem Vorsitzenden Dennis Braun unter anderem ein Festakt für geladene Gäste im Rathaussaal, diverse Fußballspiele, ein Festbetrieb mit Live-Musik und ein Frühschoppenkonzert.

Sein 40-jähriges Bestehen feiert der ökumenische Seniorenclub Istein-Huttingen am Freitag, 15. September, in der Huttinger Festhalle. Von Freitag, 22., bis Montag, 25. September, findet das Winzerfest der Winzerfestgemeinschaft Efringen-Kirchen statt (siehe Info).

Das Jubiläumskonzert „60 Jahre Kammerkonzerte Efringen-Kirchen“ steht am Sonntag, 22. Oktober, an. Veranstaltungsort ist die „Alte Schule“. „Wir haben beschlossen, das Konzert mit Musikern, die in der Gemeinde wohnen, zu bestreiten“, sagt Organisator Eckhard Lenzing. Das erreiche man auch bis auf wenige Gäste. Gespielt werden soll ein klassischer Teil und ein Teil mit unterhaltenderer Musik. Am Ende soll es ein Überraschungsstück geben. Ebenfalls angedacht ist, im Obergeschoss Zeugnisse aus den vergangenen 60 Jahren Kammerkonzerte auszustellen. Lenzing weist darauf hin, dass es sich allerdings noch um die vorläufige Planung handelt.

Im Dezember stehen dann viele weihnachtliche Veranstaltungen auf dem Programm, wie der Winterzauber der Jugend des FC Huttingen am Freitag, 1. Dezember, oder der Weihnachtsmarkt des Gewerbevereins am Samstag, 2. Dezember.

Das Winzerfest 2017 findet dieses Jahr vom Freitag, 22. September, bis Sonntag, 24. September, statt. Das Programm am Montag wird komplett gestrichen.

Das Fest beginnt am Freitag mit dem Handwerkeressen ab 11 Uhr. Am Abend sollen diverse Live-Bands auftreten, teilt Christian Zoller von der

Winzerfestgemeinschaft Efringen-Kirchen mit.

Am Samstag beginnt das Fest um 20 Uhr mit dem großen Stimmungsabend des Musikvereins Efringen-Kirchen, anschließend ist Tanz. Der Eintritt für diese beiden Abende beträgt jeweils 7,50 Euro.

Am Sonntag beginnt das Fest ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen, anschließend spielen diverse Musikvereine.

Weitere zusätzliche Aktionen und Programmpunkte sind noch in Planung, berichtet Zoller.