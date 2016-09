Istein (os). Das Kalkwerk Istein, ein Unternehmen der Lhoist, ist der größte Arbeitgeber in Efringen-Kirchen. In diesem Jahr beteiligte sich das Kalkwerk bereits zum dritten Mal in Folge am Ferienspaßangebot der Kommune. Und die Einladung unter dem Motto „Kalkwerk hautnah“ fand eine derart starke Resonanz, dass anstelle von zwei Aktionstagen deren drei angeboten wurden. Mit jeweils zehn Kindern waren sie alle ausgebucht.

Vanessa Caligari, sie hat die drei Nachmittage federführend geleitet, Benedikt Friedmann, Marcel Schauer und zwei Auszubildende erwiesen sich als kundige „Kalkwerkführer“, verstanden es blendend, die durchaus komplizierte Materie Kalkabbau und -verarbeitung kindgerecht, aber doch fachlich fundiert zu vermitteln.

Große Augen machten die kleinen Gäste – natürlich allesamt mit Schutzhelmen und Schutzbrillen ausgestattet – als die Kalkwerk-Mitarbeiter den Weg „vom Stein zum Werk“ erläuterten. Nicht alle wussten, dass Kalk mittels Sprengung aus dem Fels herausgebrochen und dann mit Schwerlastkraftwagen zu den Brennöfen und zur weiteren Verarbeitung transportiert wird, und dass pro Sprengung bis zu 4000 Tonnen Kalkstein gewonnen werden können. Nach der Sprengung wird das Gestein mit Radladern auf Muldenkipper geladen und zum Brecher transportiert, wo es zu kleinen „Körnern“ zerkleinert wird.

Große Freude bereitete den Kindern in allen drei Gruppen natürlich die Fahrt mit den Riesen-Lkws im Steinbruch. Und dieser ist keineswegs „totes Gelände“, sondern Lebensraum für viele, auch seltene Tier- und Pflanzenarten. Auch diese renaturierten Flächen, wo durch das Weingut des Kalkwerks Reben angepflanzt worden sind, wurden besichtigt.

Besucht wurde außerdem der Kalk-Verarbeitungsbereich. Dorthin wird der Kalkstein mittels Förderbändern aus den Silos transportiert.

In den großen Brennöfen, die zuletzt angesteuert wurden, werden aus dem Kalkgestein hochwertige Kalkprodukte und Edelputze hergestellt, Dinge also, welche die Kinder aus dem täglichen Umfeld daheim kennen. Beim Kalkbrennen, das die Kinder mittels Schauglas beobachten konnten, wird das Gestein bei einer Temperatur von etwa 1000 Grad entsäuert. Es entsteht gebrannter Kalk.

Aufpassen müsse man beim nächsten Verarbeitungsschritt, erfuhren die Kinder. Denn wird gebrannter Kalk mit Wasser versetzt – das nennt man Löschen –, entsteht unter Volumenvergrößerung eine starke Wärmeentwicklung. Der gelöschte Kalk wiederum ist ein stark ätzender Stoff, der gefährlich für die Augen ist – deshalb auch die Schutzbrillen. Mittels einer „Kalkrakete“, bei der die Reaktion von gebranntem Kalk mit Wasser in einer kleinen Dose, der späteren „Rakete“, selbst getestet wurde, bekamen die Kinder sehr anschaulich demonstriert, wie diese chemische Reaktion vonstatten geht.

Natürlich gab es auch eine Stärkung nach dem anstrengenden Rundgang übers weitläufige Isteiner Werksgelände und zum Abschied ein Geschenk.