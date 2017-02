Von Ralph Lacher

Bei der fünften und letzten Holzversteigerung im Efringen-Kirchener Gemeindewald, diesmal in Huttingen, setzte sich die gute Holzkonjunktur fort, die seit dem Wintereinbruch Anfang des Jahres vorherrscht.

Huttingen. Obwohl nur knapp 40 Holzinteressenten an diesem fast vorfrühlingshaften Vormittag zum Versteigerungsbereich am Kalkgrabenweg kamen, gingen die angebotenen 96 Festmeter Brennholz mit einem schönen Aufschlag von 22 Prozent weg.

Revierförster Gerhard Schwab nahm anstelle von kalkulierten 4798 Euro insgesamt 5873 Euro ein.

Am späten Vormittag hatte Ortsvorsteherin Petra Senn die Gäste am Waldrand im Gewann „Kalkgraben“ und an der „Wirtschaft im Walde“ der Huttinger Feuerwehr begrüßt und darauf hingewiesen, dass es in Huttingen in diesem Jahr und auch in den folgenden Jahren deshalb Holzversteigerungen geben wird, weil der Betreiber des Kalkwerks Istein im Wald „Am Kalkgraben“ einen neuen Steinbruch einrichten wollen, und dafür Bäume weichen müssen.

Das Angebot bei der diesjährigen Holzversteigerung in seinem Wohnort Huttingen, so fügte Revierförster Gerhard Schwab an, stammt aus dem Einschlag für die Zufahrt zum künftigen Steinbruch. Im weiteren Verlauf der Forstarbeiten für den Steinbruch, so Schwab, sei festgelegt, dass jährlich nur 1,5 Hektar Wald für dieses Projekt gerodet werden dürfen. Das zum einen, um das Öko-System, also Tier- und Pflanzenwelt dieses Forstebereichs intakt zu halten, zum anderen, um die Abbaukante stabil zu halten.

Nach diesen Informationen allgemeiner Art führte der Revierförster noch einiges zum Holzangebot aus, ehe man sich auf den Fußmarsch entlang dem Kalkgrabenweg und den dort liegenden 34 Holzpoltern machte. Darin befanden sich 96 Festmeter Brennholz lang, wie immer der Großteil Buche mit 42 Festmetern, aber auch stattliche Mengen an Ahorn (30 Festmeter) und Esche (19 Festmeter).

Gut geboten wurde für alle Holzarten. Die mit 55 Euro pro Festmeter veranschlagten Buchen waren mit 2306 Euro kalkuliert und gingen für 2633 weg (21 Prozent plus). Für die Esche lag der Aufschlag bei 28 Prozent, beim Ahorn-Angebot bei 20 Prozent. Auch die wenigen Kirsche- und Birke-Angebote (vier Festmeter) gingen gut weg.

So lag der Erlös für die 96 Festmeter Brennholz mit 5873 Euro um 22 Prozent über dem Anschlag von 4798 Euro. „Obwohl es nicht gerade viele Anwesende waren, bin ich sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der gelungenen Atmosphäre sehr zufrieden. Auch vor dem Hintergrund, dass es meine letzte Versteigerung dieser Saison war und dabei die guten Ergebnisse der vorangegangenen Versteigerungen bestätigt wurden“, sagte Schwab.