Efringen-Kirchen (mao). Keine Grundlage haben Gerüchte, wonach auch die Kammerkonzerte aufgrund der neuen Schallschluckdecke in der Mehrzweckhalle ihren angestammten Raum verlassen haben. Richtig ist vielmehr, dass die Aula schon immer viel zu hallig gewesen war, erklärt Mitinitiator der Kammerkonzerte Eckhard Lenzing. Stets sei ein Teppich unters Klavier gelegt, die Vorhänge zugezogen und gehofft worden, dass genügend Besucher kommen, die nochmals nur durch ihre Anwesenheit den Hall schlucken. Gerade bei Kammerkonzerten mit nur wenigen Instrumenten sei die Akustik im Foyer wenig vorteilhaft gewesen. Für einen Chor vermittele ein Halleffekt Stärke, bei der Kammermusik vermischten sich dagegen die filigranen Töne im schlimmsten Fall zu einem wenig gewollten Brei.

Lenzing verstehe den Sängerbund, dass er unter der neuen Akustik leide, die Kammermusiker wären froh gewesen, hätten die Verantwortlichen schon viel früher die Schallschutzdecke eingezogen. An der neuen Konzertheimat in der Alten Schule will man allerdings festhalten. Hier gebe es eine konzertante Atmosphäre mit Holzdielenboden und ehrwürdigen Gemäuern. „Da sitzen die Leuten nicht zwischen Toilette, Garderobe und Bar.“ Auch das Klima im Museum für den eigenen Flügel sei gegenüber den wechselnden Temperaturen in der Aula viel besser.