Das Klöppeltreffen in der Alten Schule Efringen-Kirchen könnte zu einer festen Einrichtung werden. Das jedenfalls glauben die Organisatoren nach der ersten Veranstaltung dieser Art, welche die Möglichkeit bot, diese kunstfertige Handarbeit in geselliger Runde auszuüben. Von Daniela Buch Efringen-Kirchen. Vom Vormittag bis in die Nachmittagsstunden widmeten sich die Klöpplerinnen ihren Handarbeiten und konzentrierten sich auf ihr gemeinsames Hobby. Der Klöppeltag in den historischen Räumlichkeiten der Alten Schule war für die Gruppe etwas Besonderes. Am Stück einen ganzen Tag lang daran zu arbeiten, und nicht wie sonst nur ein oder zwei Stunden, brachte alle ein gutes Stück voran, und die eingehende Beschäftigung mit der Materie machte den Beteiligten viel Freude. Normalerweise trifft sich die Gruppe unter der Leitung von Katrin Stieber und Uschi Malter nur für zwei Stunden jeweils donnerstags in geraden Kalenderwochen ab 19.30 Uhr im Schulzentrum, außer in den Schulferien. Die Gruppe, die aus den Klöppelkursen des Volksbildungswerkes Efringen-Kirchen hervorging, versteht sich als offener Treff und würde sich über weitere Klöppelbegeisterte freuen, ob Neueinsteiger, Anfänger oder Fortgeschrittene, die bislang für sich alleine geklöppelt haben, und sich gerne der Runde anschließen möchten. Zu den Klöppelabenden kommt regelmäßig ein Stamm von zehn Teilnehmerinnen, die zwar überwiegend aus dem Raum Efringen-Kirchen stammen, wobei sich das Einzugsgebiet aber bis nach Weil am Rhein und ins Wiesental erstreckt. Die althergebrachte kunsthandwerkliche Tradition des Klöppelns zu bewahren, wird vom Deutschen Klöppelverband gefördert und gepflegt. Jede Region weist eine eigene charakteristische Spitze auf, die sich im 16. und 17. Jahrhundert herausgebildet hat. Zu traditionellen Spitzen gesellen sich heute auch moderne Spitzen und Vorlagen, die von den Klöpplerinnen selbst entworfen werden. „Wir klöppeln, was uns gefällt und worauf wir Lust haben“, erklärte Katrin Stieber: Gebrauchsspitze, saisonale Dekorationen wie Weihnachtssterne oder Osterschmuck. Die Vorlieben und Schwerpunkte sind verschieden. Schals, Decken, Borten, Bilder oder gar dreidimensionale Objekte lassen sich mittels Klöppeltechnik herstellen. Klöppeln ist anspruchsvoll und komplex. Muse, Ausdauer, ein Blick auch für kleine Details und Fingerfertigkeiten sind die Voraussetzung für gelungene Klöppelarbeiten. Mit einer Vielzahl kleiner Spulen, den sogenannten Klöppeln, werden Fäden durch Kreuzen, Drehen und Verschlingen nach Vorlage des zugrunde liegenden Entwurfs, dem Klöppelbrief, miteinander verknüpft. „Zwei Stunden sind fast ein bisschen zu knapp, um etwas richtig zeigen oder erklären zu können“, meinte Katrin Stieber. „Mein Traum wäre es, ein Mal im Jahr einen Klöppeltag zu veranstalten, an dem man sich austauschen, kennenlernen und gegenseitig helfen kann.“