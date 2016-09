Der Huttinger Ortschaftsrat unterstützt einhellig das Ansinnen des örtlichen Fußballvereins nach einem Kunstrasenplatz. FC-Vorsitzender Michael Frey stellte das Vorhaben in der jüngsten Ortschaftsratssitzung vor und brachte eine ganz neue Rasenvariante mit Korkgranulat ins Spiel.

Huttingen. Das Wort Kunstrasenplatz könnte in Huttingen eine ganz neue Bedeutung bekommen. Eine Weiler Sportplatzfirma machte den Kickern ein verlockendes Angebot: Zum Preis des von vor zwei Jahren erstellten Angebots baut man einen Kunstrasenplatz, allerdings mit dem Einschaffen eines Korkgranulats. Das erspart jedes Jahr die tonnenschwere Gummigranulatentsorgung, die als Sondermüll bei den herkömmlichen Kunstrasenplätzen anfallen. Die jährlich anfallenden sieben Tonnen Abfall wären in Huttingen dann vielleicht Biomüll aus Kork. „Die Firma braucht für die neue Technik noch Referenzen“, deshalb das günstige Angebot, das gilt, sollte noch in diesem Jahr der Zuschlag erfolgen, erklärte Frey.

Dass es dazu kommt, daran schaffen die Huttinger Kicker mit Nachdruck. Demnächst will man das Konzept den Gemeinderäten vorstellen und auch die Finanzierung scheint durchaus machbar. 30 000 Euro will der Verein durch Spenden beisteuern, zumindest mündlich habe der Badische Sportbund die Finanzierung durch Zuschüsse zugesagt. Auch die Kreditfinanzierung über örtliche Banken steht schon. Die Gemeinde müsste allerdings als Bürge auftreten, in der Regel ein gefahrloses Unterfangen. Und doch ist für Frey klar: „Wir kommen der Gemeinde wahnsinnig entgegen. Wir wissen ja auch, das dort das Geld nicht locker sitzt“.

Vorstellen kann man sich auch, dass die aktuell noch als Bolzplatz genutzte Grünfläche im Wald am Festungsweg in Richtung Istein wieder der Gemeinde zufällt. „Wir brauchen die dann nicht mehr“, sagte Frey, vielleicht könne die Gemeinde ja den Bolzplatz als Ausgleichsfläche für Renaturierungsmaßnahmen nutzen.

Beim Vorstellen des Konzepts waren die Ortschaftsräte angetan von dem Engagement des Vereins. Zumal die Kicker nicht nur finanzielles Engagement mit einbringen, sondern auch tatkräftig bei der Schaffung einer Naturtribüne und diversen Pflasterarbeiten mit anpacken wollen. „Wir stehen hinter euch, das kann ich versichern“, sagte Ortsvorsteherin Petra Senn im Namen des Ortschaftsrats.

Warum ein neuer Sportplatz dringend notwendig ist, unterstrich Frey wie folgt: Während 85 Prozent des Jahres sei der Hartplatz nicht mehr bespielbar. Der Platz sei so verdichtet, dass immer wieder Steine herausragten und die Verletzungsgefahr gerade für Kinder unvertretbar hoch sei. „Eine Sanierung würde sicherlich 100 000 Euro kosten“, rechnete der FC-Vorsitzende vor. Da sei das Geld in einen neuen Kunstrasenplatz besser angelegt. Zumal mit der Spielgemeinschaft die Anlage auch Kindern aus dem Zentralort, aus Kleinkems und der Spielvereinigung Eimeldingen-Märkt zugute käme.