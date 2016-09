Eimeldingen (bek). „Sieger sollen heute Abend die Kinder sein.“ Peter Arndt, Tischtennis-Abteilungsleiter der Sportvereinigung Märkt-Eimeldingen, brachte eine rundum gelungene Benefizveranstaltung zugunsten krebskranker Kinder auf den Punkt. Zwar wurde am Freitagabend in der Eimeldinger Reblandhalle zum Teil hochkarätiger Tischtennissport geboten, die Ergebnisse beim Mannschaftskampf der Gastgeber gegen Adolf Segers Mannschaftskollegen vom AV Freiburg-St. Georgen waren aber zweitrangig. Peter Arndt und seine Mannschaftskollegen haben sich eine vierstellige Summe an Spenden erhofft. Ob der Wunsch in Erfüllung geht, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, denn noch ist die Spendenschatulle nicht geschlossen. Danach wird das Geld an den „Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg“ gehen. Der Förderverein unterhält viele Projekte. Unter anderen ein Elternhaus, das oft für Wochen und Monate Lebensmittelpunkt betroffener Familien ist, wenn das kranke Kind auf der Station der Uni-Kinderklinik behandelt wird. Freistilringer Adolf Seger, der in den 1970er-Jahren seine Gegner serienweise aufs Kreuz legte, viele nationale, Europameister- und Weltmeistertitel gewann, engagiert sich heute mit 71 Jahren für mehrere soziale Projekte wie freies Training für „Der Breisgau bewegt sich“, Gymnastik für Senioren und für Alkoholkranke sowie krebskranke Kinder. Mit seinen St. Georgener Vereinskollegen geht Adolf Seger immer noch zu Tischtennis-Freundschaftsspielen an die Platten. So auch in Eimeldingen zu einem lockeren Schaukampf gegen Bürgermeister Manfred Merstetter, dessen Gemeinde die Reblandhalle für diese Veranstaltung mietfrei zur Verfügung gestellt hatte. Voll auf ihre Kosten kamen die 50 Zuschauer beim mit viel Beifall bedachten Duell der Zweitbundesligaspielerinnen Lilli Eise und Dajana Kovac vom ESV Weil, die sich den Ball auf höchstem Niveau hin und her schmetterten und minutenlang im Spiel hielten. Dass der kleine Hobbyclub Märkt-Eimeldingen am Ende mit 7:9 Punkten gegen Segers Team das Nachsehen hatte, war nach einem sportlich und organisatorisch einwandfrei verlaufenen Abend im Hinblick auf die Kinderhilfe nebensächlich. Übrigens: Im Vorfeld der Benefizveranstaltung freuten sich die Gastgeber über vorab eingegangene Spenden von rund 700 Euro.