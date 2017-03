Efringen-Kirchen Kunstrasenplatz in Huttingen schnell realisiert

Huttingen (mao). Jahresfeier einmal anders: Der FC Huttingen lud am Samstag zu einem Galaabend der besonderen Art ein, und die 130 Gäste genossen das vornehme Ambiente durchaus. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert. Freude herrschte darüber, dass der Kunstrasenplatz schon kurz vor seiner Fertigstellung steht.

45 Euro als Eintrittspreis, das war schon eine Ansage. Wer mit Partner oder Familie kam, bekam für jeden weiteren Gast eine Reduktion von zehn Euro. Mit 100 Gästen hatte der FC gerechnet, 130 hatten sich im Vorverkauf den Zutritt zur Gala gesichert, eine Abendkasse gab es nicht, sagte FC-Vorsitzender Michael Frey.

Und am späten Abend war eines klar: Die Gäste zeigten sich überaus zufrieden mit dieser neuen Form der Jahresfeier. Nicht ein kritisches Wort wurde an Frey herangetragen

Geboten wurde so einiges. Die Metzgerei Schrodi sorgte für ein üppiges Menü mit großem Salatbüffet, legte unablässig den Festgästen neue Scampispieße, Lammfilets und andere Grillspezialitäten auf die Teller. An einer Bierzapfanlage bediente sich jeder selbst, Wein vom Kalkwerk holte man sich in Flaschen an die Tische. Die Halle war in den rotblauen Vereinsfarben illuminiert, die Tische festlich geschmückt. Die Gäste trugen entsprechend Krawatten, Fliegen, Hemden und Blusen sowie feines Schuhwerk.

Zu feiern gab es auch den Kunstrasenplatz, der kurz vor seiner Fertigstellung steht und im April eingeweiht werden soll. „Im Juni sprach ich das erste Mal bei unserem Bürgermeister vor. Ich bekam von Anfang an ein sehr offenes Ohr von dir, lieber Philipp, und unser kleines Wunder nahm sehr schnell Gestalt an“, sagte Michael Frey. In so kurzer Zeit einen Kunstrasenplatz verwirklicht bekommen, „das gibt es wahrscheinlich weit und breit nirgends“ , sagte Frey am Rande der Jahresfeier.

Viel Lob gab es auch für die ausführende Firma Gotec aus Märkt, die den Platz mit viel ehrenamtlicher Mithilfe verwirklichte. Derzeit wartet man noch auf einige trockene Tage, um den Platz fertigstellen zu können.

Ein Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen. Spielerin des Jahres wurde Jennifer Groß, Sportler des Jahres bei der dritten Mannschaft Kevin Grötz, bei der zweiten Mannschaft Pascal Bauer und bei der Ersten Philipp Roßkopf. Bester Nachwuchsspieler ist Jan Weber.

Besonderer Dank galt ihm und seinem Kumpel Marius Sätzler, die zusammen die E-Jugend trainieren. Frey appellierte deshalb an alle Aktiv-Fußballer, sich als Trainer zu engagieren. „Ihr wärt heute keine Aktivfußballer, hättet ihr früher keine euch trainierenden Jugendfußballer gehabt“, warb Frey für Trainernachwuchs.

Dieter Braun und Sven Brendlin wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Aber auch der Vorsitzende Michael Frey bekam viel Applaus und eine ganze Kiste mit Rollrasen sowie einen Gutschein für ein Wochenende in Hamburg von seinen Vorstandskollegen überreicht. Weniger als ein Jahr an der Spitze des Vereins und schon ein neuer Fußballplatz, das sei rekordverdächtig. Für dieses Engagement gab es besonders viel Applaus.