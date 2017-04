Efringen-Kirchen Lebendige Schule

Von Marco Schopferer

Eine Schule darf Abenteuerspielplatz für die Lernvermittlung sein. Das Schulzentrum in Efringen-Kirchen öffnete seine Türen für Eltern und für mögliche künftige Fünftklässler. Da gab es auch große Augen.

Efringen-Kirchen. Eine interaktive Schultafel, die auf Fingerzeig aus einem Quadrat einen Würfel zaubert, ist beim Schulzentrum in Eringen-Kirchen bereits Alltag. Bereits zwei Fachräume sind mit der neuen Technik ausgestattet. Sowohl der Computer- als auch der Kunstraum verfügen über die High-Tech-Technologie. Mit einem Fingertipp eröffnen sich ganz neue Perspektiven. Geome-trie ist damit viel anschaulicher, viel schneller erfassen Schüler die mitunter komplexe Materie.

Kunstlehrerin Aurela Zea mochte die neue Technik auch nicht mehr missen. Mit ihrem Smartphone kann sie direkt die zu Hause vorbereiteten Lerninhalte auf die Schultafel projizieren. Was soll dann da noch ein althergebrachter Tageslichtprojektor aus den 80er Jahren? Aber der steht noch im Klassenraum, denn „den brauch ich auch. So kann ich immer noch einfach Zeichnungen schnell an die Wand projizieren“, sagte Zea.

Die Bläserklasse unter Leitung von Birgit Althauser-Thieß beeindruckte mit ihrer sechsten Klasse. Hier lernen die Schüler, aufeinander zu hören, als echte Teamplayer zu brillieren. Die Neuntklässler führten die wissensbegierigen Schüler und Eltern durch das verwinkelte Schulgebäude, um über Werkreal- und Realschule zu informieren. Hautnah konnte man da die Wasserpest-Pflanze per Mikroskop betrachten, in der Halle zeigte die Zirkus-AG ihre Tricks. Die Klasse R8b beschäftigte sich im Rahmen der Aktion der Oberbadischen „Schule macht Zeitung“ mit der Zeitung. Eine eigene Zeitung hatten Schüler der 5. und 6. Klasse erstellt. Die Schülerzeitung „Zeitungsflash“ verkaufte sich wie warme Semmeln. Die Leser erfuhren dort, was beispielsweise ein Schulleiter den Tag so macht.