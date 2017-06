Efringen-Kirchen Lenin und Rosa am Rheinknie

Efringen-Kirchen. Der SPD-Ortsverein Efringen-Kirchen lud seine Mitglieder, Freunde und Interessierte zum Sommeranfang zu einem historischen Spaziergang durch Basel ein. Die 14-köpfige Gruppe folgte den sachkundigen und spannenden Erläuterungen von Michael Koschmieder vom benachbarten Ortsverein Schliengen/Bad Bellingen quer durch Großbasel.

Die rund dreistündige Tour begann am Roten Rathaus, Sitz der Kantonsregierung Basel-Stadt. Jedes Wandbild im Innenhof, jede erzählte Geschichte dreht sich um Macht und ihren Missbrauchund war aktueller denn je. Durch „1100 Jahre ohne Krieg“, erklärte Koschmieder, „hat Basel seine historischen Gebäude bewahrt“. Die Route führte über den Marktplatz zum Petersplatz, zum Geburtshaus von Johann Peter Hebel in der Totentanz Nr. 2, vorbei an den zahlreichen monumentalen Brunnen, die trotz ihrer Historizität Ausdruck moderner Urbanität sind. Davon zeugen Trinkwasserqualität und die Toleranz, dass trotz Badeverbot diese zur Abkühlung zur Verfügung stehen. An einem heißen Tag bevorzugten die Basler aber lieber das Rheinschwimmen mit dem urigen und praktischen Schwimmsack.

Vorbei am Teufelhof führte Koschmieder die Gruppe ins Bermuda-Dreieck, den legendären Beizen Grüner Heinrich, Gifthüttli und Hasenburg, wo man bei letzterer einen Stopp einlegte, um für den Aufstieg zum Münsterplatz gerüstet zu sein. Vorbei am Haus, in dem Hermann Hesse in einer Wohngemeinschaft lebte und dort von dem Wolf an der Hausfassade zum Titel seines Hauptwerks inspiriert wurde.

Dass Rosa Luxemburg im Münster heiratete, um einem polnischen Emigranten das Bleiberecht zu verschaffen, war einigen bekannt, dass aber die evangelische Kirche ihr das Münster für ihre agitatorischen Vorträge zur Verfügung stellte, war weniger geläufig. Auch, dass Lenin eine Nacht für 50 Rappen im „Blauen Kreuz“ am Petersplatz übernachtet hat.