Efringen-Kirchen (bn). Vor zwei Jahren hat sich die ehemalige Schmiede am Engebach in Efringen-Kirchen (Bachweg 1) in ein kulturelles Refugium verwandelt, das seitdem seinen angemessenen Platz in der regionalen Kunstszene zu behaupten sucht. Auch den künstlerischen Nachwuchs zu fördern, hat sich Galeristin Esther Scheurer auf die Fahnen geschrieben. Aktuell präsentiert sie mit Veronika Tacuri-Stark (Egringen) und Michaela Gerteis-Däuble (Wallbach) jedoch zwei Ausstellerinnen, deren Kreativspektrum schon mehrfach Aufmerksamkeit auf sich zog. Das belegte auch die gut besuchte Vernissage im sorgfältig aufgefrischten alten Gemäuer, das noch viel von der einstigen Dorfhandwerker-Atmosphäre bewahrt. Diese bildet einen spannenden Kontrast zur gezeigten Werkauslese. Sie ist formal und stilistisch freilich auch kontrastbetont und wirkt besonders effektiv durch ihre Platzierung auf Bruchsteingemäuer, einer historischen Tapetenwand und einem alten Bretterverschlag. Zudem besticht das Oeuvre beider Ausstellerinnen durch schöpferischen Ideenreichtum und handwerklich gediegene Gestaltungstechnik. Da sind zunächst die materialreichen Bildkompositionen von Michaela Gerteis-Däuble, etwa ein großformatiges Ornamentbild aus 4800 Reisnägeln auf Kapa (Leichtschaum-Platte). Die gebürtige Konstanzerin hat Theaterwissenschaften und Kunst studiert, unterhielt schon selbst eine Galerie, übte Lehrtätigkeiten in verschiedenen Kunst- und Musiksparten aus und hat sich als Bildhauerin einen Namen gemacht. Deutliche Anklänge an letzteres Metier weisen auch die Arbeiten dieser Ausstellung auf, etwa die Kreation „Bivalvia“ mit vier Dutzend Löffeln, die in einer dicken Lackschicht auf Leinwand fixiert sind. Oder „Tetris“, ein Gebilde aus Strukturpaste, Spiegelglas und Lack. Weitere formal wohlproportionierte, teils geometrisch strukturierte Mischtechniken sind aus Holz- und Metallelementen, Schnüren und anderen Materialien kombiniert, eine sogar mit kostbarem Blattgold veredelt, einige mit Tinte oder Acrylfarben auf Papier gebannt. Vorwiegend mit Acryl auf Leinwand oder Papier arbeitet auch Veronika Takuri-Stark. Ihr ungegenständliches Gemälde-Spektrum unter dem Sammelbegriff „Lichtblicke“ imponiert durch kräftiges Kolorit und sorgfältig austarierte Flächengliederung. Die Lehrerin für Deutsch, Kunst und Biologie unterlegt etlichen Bildern astronomische Begriffe (Weltall, Mondgestein, Sternennebel, Spirale), anderen ganz profane Titel (Reben, Lava, Seenland). Sicheres Formgefühl und ästhetisches Bewusstsein verraten auch ihre Objekte „Reben“, „Schwellen“ und „Bewegung“, Gebilde aus Holz, Kaugummipapier, Metall und Stein. Ebenso die reliefartigen Werke, bei denen sie die Acrylmalerei auf Leinwand durch Modellierpaste und Sand anreichert. n Die Ausstellung dauert bis 12. November; Öffnungszeiten jeweils samstags von 17 bis 19 Uhr.