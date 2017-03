Efringen-Kirchen Mangel an Fachkräften im Betriebshilfsdienst

Efringen-Kirchen/Markgräflerland (jut). Bei der Mitgliederentwicklung konnte der Maschinenring Markgräflerland 2016 ein leichtes Plus verbuchen. 620 Mitglieder und damit neun mehr als 2015 waren bis zum 31. Dezember 2016 gemeldet. Nach wie vor, hielten der erste Vorsitzende Thomas Buck und Horst Irion von der Geschäftsstelle in Müllheim fest, besteht ein Mangel an qualifizierten Fachkräften im Betriebshilfsdienst. „Wir würden sehr gerne Fachkräfte einstellen, etwa Landmaschinentechniker oder auch Landwirte im Nebenerwerb“, sagte Irion bei der sehr gut besuchten 35. Generalversammlung in der Engemühle.

Rund 82 000 Euro wurden im überbetrieblichen Maschineneinsatz – der Maschinenring vermittelt nicht ausgelastete Maschinen an seine Mitglieder – abgerechnet, davon das meiste Geld im Weinbau mit knapp 29 000 Euro. Im Betriebshilfsdienst gab es 113 Einsätze, etwas weniger als 2015. 113 wurden dabei über die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) abgerechnet, sechs nach dem Oberschwäbischen Modell, bei dem ein Landwirt dem anderen auf eigene Rechnung aushilft. 83 Einsätze wurden über sonstige Kassen abgerechnet.

Acht hauptberufliche Helfer sind beim Maschinenring angestellt. Insgesamt kamen 9929 Stunden bei den Einsätzen zusammen – deutlich wenige als 2015, als es noch über 14 000 Stunden waren. „Einsätze für den Betriebshilfsdienst hätten wir massig, aber uns fehlen die Leute“, bedauerte Irion.

Nach wie vor liegt ein Schwerpunkt der Tätigkeit auf Kommunalarbeiten wie Grünflächenpflege, Grünschnittsammlungen, der Betreuung von Häckselplätzen und dem Winterdienst. „Gerade beim Winterdienst hatten wir wie schon 2016 wegen des eher milden Winters zu wenige Einsätze, dabei war der kalte Januar 2017 super“, sagten Buck und Irion.