Efringen-Kirchen Mehr Krippenplätze nötig

Von Clemens Leutz

Die Gemeinde Efringen-Kirchen muss mehr Krippenplätze schaffen und mehr Erzieher selbst ausbilden. Das sind die Konsequenzen aus der Bedarfsplanung der Kinderbetreuung, die Kinderhausleiterin Nicole Fischer im Verwaltungsausschuss vorgelegt hat.

Efringen-Kirchen. Die Gemeinde Efringen-Kirchen leistet sich sechs Kindergärten mit 327 Plätzen für Kinder zwischen einem Jahr und dem Schuleintritt. Alleine rund 130 davon stehen im Kinderhaus zur Verfügung. Außerdem sind 37 Kinder bei Tagesmüttern aus der Gemeinde und der Umgebung betreut. „Wir dürfen nicht nur auf einem Bein stehen“, sagte dazu Bürgermeister Philipp Schmid, „wir müssen die Kinder verteilen“.

Außerdem besuchen 15 bis 20 Kinder Betreuungseinrichtungen in umliegenden Kommunen, die dafür aber einen Kostenausgleich von der Gemeinde Efringen-Kirchen erhalten. Diese Zahl habe nichts damit zu tun, dass innerhalb der Gemeinde Plätze fehlen, machte Schmid auf Nachfrage von Karl Rühl deutlich. „Die Eltern können schließlich frei entscheiden, wo sie ihre Kinder betreuen lassen.“ Darunter seien unter anderem auch Waldorfkinder. Es gebe derzeit ausreichend Kindergarten-Plätze in der Gemeinde, sagte auch Nicole Fischer. Allerdings fehlen Plätze für Kinder unter drei Jahren. Lediglich zehn Kinder haben Platz in der Krippe im Kinderhaus.

In den vergangenen Jahren sei der Bedarf an Betreuung für Kinder unter drei Jahren immer größer geworden, beobachtete Nicole Fischer. Die Schwankungen seien allerdings erheblich. Sehr viele Eltern sagten einen Platz wieder ab oder verzichteten darauf, wenn sie eine Zusage erhalten. Für das laufende Jahr gebe es zwar eine Warteliste für Krippenplätze, sie sei aber kurz.

Knapp könnten auch bald die Kindergartenplätze werden. denn die Kinderzahlen steigen in der Gemeinde kräftig, was aber nicht alleine auf die Flüchtlinge zurückzuführen ist. Wachse die Kinderzahl weiterhin so stark, würden ab 2019 auch die Plätze über über Dreijährige knapp, und es müsse über einen Ausbau nachgedacht werden, sagte Nicole Fischer. Auch Franz Kiefer fand, die Gemeinde müsse rechtzeitig auf den Geburtenanstieg reagieren. Betreut werden derzeit die meisten Drei- bis Sechsjährigen in Regelgruppen. Außerdem gibt es auch verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung. Zwei- bis Sechsjährige werden auch in den Kindergärten Blansingen, Huttingen, Istein und Wintersweiler betreut.

Fischer betonte wiederholt, wie schwer es sei, gute Fachkräfte zu finden. Deshalb sollte die Gemeinde „den Nachwuchs selbst ziehen“. So könnte sie den Personalstand auch selbstständig erhöhen. Gleichzeitig sollten die vorhandenen Arbeitsplätze attraktiver werden. So sei zum neuen Kindergartenjahr ein internes Fortbildungsprogramm geplant. Treffen am Nachmittag sollen zum Austausch von Wissen, Erfahrung und Know-how dienen. Um die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen und auch einmal einen externen Referenten einladen zu können, sei mehr Geld nötig, das auch im Haushalt eingestellt werden müsse.