Von Clemens Leutz

Die Rebland-Gemeinden werden bis in drei Jahren in den Genuss eines spürbar verbesserten Zugverkehrs kommen. Es reicht zwar auch dann noch nicht für einen echten 30-Minuten-Takt, weil die Strecke Weil-Müllheim wohl erst 2024 vollständig vierspurig ausgebaut sein wird, doch für immerhin ein Drittel mehr Halte in den Markgräfler Orten schon.

Die Zugverbindungen im Rebland ab dem Jahr 2020:

Im Abschnitt Freiburg–Basel verkehren jede Stunde, ohne die heute bestehenden Taktlücken, je eine Expressbahn (RB) sowie eine Regionalbahn (RB). Ausnahme: Bis zur Fertigstellung der viergleisigen Infrastruktur zwischen Basel und Müllheim verkehrt die Regionalbahn dort vormittags nur zweistündlich, dafür hält die Expressbahn in der anderen Stunde an allen dortigen Unterwegsstationen.

Jede zweite Stunde verkehrt der Express als „Sprinter“ mit Unterwegshalten nur in Bad Krozingen, Müllheim und Weil am Rhein, womit via Weil eine schnelle Verbindung Richtung Lörrach entsteht. Das stündliche Regionalbahnangebot wird durch weitere Verdichterfahrten im Berufsverkehr ausgeweitet, insbesondere zwischen Freiburg und Müllheim.

Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten voraussichtlich im Dezember 2024 wird es bei der Regionalbahn im Berufsverkehr einen Halbstundentakt zwischen Basel und Müllheim geben.

Auch Neuenburg wird künftig stündlich bedient, bis zur Fertigstellung der Infrastruktur im Raum Müllheim jedoch noch teilweise durch Umstieg in Müllheim. Die Verbindung mit dem „Blauwal“ von Müllheim nach Mulhouse wird im bekannten Umfang beibehalten.

Rebland. Der Nahverkehr auf der Rheinschiene wird nicht nur ausgeweitet, auch in den Randzeiten, sondern für viele auch schneller. Von Basel aus soll Offenburg in 85 Minuten erreicht werden. Insgesamt werde das Fahrplanangebot ab Juni 2020 denn auch um 40 Prozent zwischen Offenburg und Basel ausgeweitet, schreibt das Stuttgarter Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung.

Demnach soll die DB Regio AG das Netz im Rheintal weiter betreiben. Sie habe laut Pressemitteilung in den zwei ausgeschriebenen Losen das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. „Mit der Neuvergabe an die Deutsche Bahn konnten wir einen um rund vier Euro günstigeren Preis pro Zugkilometer erreichen“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. „Das trotz neuer, moderner Fahrzeuge und trotz des anspruchsvollen Betriebsprogramms auf der überlasteten Rheintalstrecke.“

Das erste der zwei Lose enthält den stündlichen Regional-Express (RE), das zweite die Regionalbahn (RB). Künftig werden im Schienenverkehr im Rheintal schnelle und langsame Züge klar getrennt.

Die Express-Züge (RE) werden Offenburg und Basel künftig jede zweite Stunde in 85 Minuten via Katzenbergtunnel verbinden und sind somit 30 Minuten schneller als heute. Auf Wunsch der Region wird der RE in der anderen Stunde öfters halten, dann aber für die Strecke Offenburg–Basel 98 Minuten benötigen.

Die Regionalbahn im zweiten Los hält dagegen stündlich an allen Stationen und wird zur Hauptverkehrszeit abschnittsweise noch verdichtet.

„Leider können wir das von uns gewünschte Verkehrsangebot bei der Inbetriebnahme noch nicht ganz umsetzen, weil die Rheintalstrecke mit Fern- und Güterverkehr stark überlastet ist“, sagte Minister Hermann weiter. „Sobald die Rheintalstrecke weiter ausgebaut ist, werden wir das Betriebsprogramm aber vervollständigen.“ So werden nach Fertigstellung des Rastatter Tunnels voraussichtlich im Dezember 2022 alle RE bis Karlsruhe verlängert.

Und wenn die durchgehende Viergleisigkeit zwischen Müllheim und Weil am Rhein hergestellt ist, was voraussichtlich im Dezember 2024 der Fall sei, werde die RB zwischen Müllheim und Basel in der Hauptverkehrszeit im Halbstundentakt fahren. Im Endzustand werde somit, sagt Hermann, das Zugangebot gegenüber heute um 62 Prozent ausgeweitet.

Als Express-Züge (RE) will die Bahn Doppelstock-Elek-trotriebwagen von Siemens vom Typ „Desiro HC“ einsetzen, als Regionalzüge (RB) kommen Single-Deck-Elek-trotriebwagen des neuen Typs „Mireo“ zum Einsatz. Die Züge verkehren künftig im neuen Landesdesign.

Sofern keiner der unterlegenen Bieter innerhalb der nächsten zehn Tage einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer stellt, wird das Land der DB Regio AG den Zuschlag erteilen.