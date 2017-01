Efringen-Kirchen (os). Beim Blick zurück auf das Jahr 2016 betont Egro-Geschäftsführer Lorenz Boll den finanziellen und arbeitstechnischen Mehraufwand, den die Obsternte 2016 mit sich brachte. Im Gegensatz zu 2015, als die langanhaltende Hitzeperiode im Juli und August die Kirschessigfliege (Kef) dezimierte und kaum Ertragseinbußen auftraten, war der Schädling in diesem Jahr erheblich gefährlicher und beeinträchtigte besonders die Kirschen.

Kirschessigfliege

Rechtzeitig zur Zwetschgen-Haupternte gab es aber Hitze, die der Fortpflanzung der Fliege sehr abträglich ist und so ähnliche Probleme wie in der Kirschenernte nicht mit sich brachte. Mit teuren und aufwendigen Spritzungen mussten die Erzeuger gegen die Fliege vorgehen, sagt Boll. Er lobt die enorme Arbeitsleistung, die die Erzeuger in diesem Jahr bringen mussten, um gute Qualität liefern zu können.

Zukäufe der Ogs

Im Blick auf die Vermarktung sagt Boll, dass zum einen den Erzeugern in Sachen kontinuierlicher Belieferung des Egro und zum anderen der vorgeschalteten Vertriebsorganisation Ogs (Obst- und Gemüsevertrieb Südbaden) große Bedeutung zukomme. Vor allem Spargel und Zwetschgen wurden über die Ogs in anderen Erzeugerregionen zugekauft. Der Genossenschaft Egro ist dies verwehrt. Durch die Zukäufe konnte eine geregelte Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels und des Discounts gewährleistet und so die Marktanteile des südbadischen Großerzeugers gesichert werden.

Weniger Umsatz

„Ganz wichtig ist die gute Zusammenarbeit mit den Kunden, die bevorzugt regionale, saisonale Ware beziehen“, sagt Boll und weist darauf hin, dass trotz des stabilen Zukaufs auch der Umsatz beim Ogs 2016 unter dem des Vorjahrs lag: 23,5 Millionen Umsatz machte die Ogs (mit den Egro-Produkten und dem Zukauf) in diesem Jahr; 2015 waren es 27 Millionen.

Mittelfristiges Potenzial, so Boll beim Blick voraus, liege im Spargel und bei den Beeren-Sonderkulturen.