Efringen-Kirchen Mit Bürgerbus zum Thermalbad Bad Bellingen

Efringen-Kirchen. Das Efringen-Kirchener Bürgerbus-Team will im Winterhalbjahr als zusätzlichen Service jeweils mittwochs eine Fahrt zum Thermalbad in Bellingen anbieten. Es ist daran gedacht, die Interessenten am Mittwochmorgen zwischen 8.30 und 9 Uhr zu Hause abzuholen und zum Thermalbad zu fahren. Dort können sie in Ruhe baden und an der Funktionsgymnastik teilnehmen. Um 11.30 Uhr geht’s dann wieder nach Hause. Bei Bedarf kann auch noch nachmittags eine Fahrt stattfinden.

Das Bürgerbus-Team will zunächst das Interesse erfragen. Wer also mitfahren will, ruft während der normalen Telefondienstzeiten an, das Team führt eine Liste von Interessenten. Das Telefonteam wartet auf den Anruf unter Tel. 806-123 montags und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr.

Die Anmeldung beim Rathaus in Efringen-Kirchen ist nicht möglich.

Bei ausreichendem Interesse werden die Fahrten dann durchgeführt.