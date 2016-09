Der letzte Teil des „Himmelreich-Jakobuswegs für alle“ ist fertig ausgeschildert. Das zum Pilgerweg von Hüfingen über Freiburg bis Weil am Rhein passende Kartenmaterial wird gerade zusammengestellt. Von Jutta Schütz Rebland. Das bekannte Zeichen der gelben Jakobsmuschel auf blauem Grund, ergänzt durch das Piktogramm für Rollstuhlfahrer, ist nun an einer insgesamt rund 170 Kilometer langen behindertenfreundlichen Wanderstrecke zu sehen, die europaweit so einmalig ist. Der Weg ist das Ziel Der Himmelreich Jakobusweg ist Teil eines alten Fernpilgerweges, der von Krakau her kommend weiter über Basel Richtung Santiago de Compostela führt. Der „Förderverein für den Himmelreich Jakobusweg“ hatte die Wander- beziehungsweise Pilgerroute bereits vor wenigen Jahren zwischen Hüfingen und Binzen beschildert. „Uns ging es aber darum, zusätzlich einen Pilgerweg für gehbehinderte Menschen auszuschildern, sprich entlang der eigentlichen Route Wege zu finden, die mit einem Rollstuhl überbrückbar sind“, berichtet Jürgen Dangl, Vorstandsmitglied des Vereins. Dass der Pilgerweg so auch für Eltern, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind, wesentlich besser gangbar wird, ist ein schöner Nebeneffekt. Die 170 Kilometer sind in drei Abschnitte – Hüfingen-Freiburg, Freiburg-Müllheim, Müllheim-Weil am Rhein – und mehrere Tagesetappen mit acht bis 13 Kilometer Länge aufgeteilt. Asphaltierte Wege, gut gepflegte Wald- und Wiesenwege, sowie für Rollstühle passierbare Feldwege wechseln einander ab. Oft ist der Originalpilgerweg befahrbar. Mit Hilfe von Wegewarten des Schwarzwaldvereins und Förstern wurden Alternativwege ermittelt, auf denen Hindernisse überbrückbar sind. Die Vereinsmitglieder fanden offene Ohren bei Touristeninformationen, Gemeinden und Bürgermeistern, wenn es darum ging, Wege zu präparieren oder Durchfahrtmöglichkeiten zu schaffen, beziehungsweise Umgehungsschleifen zu suchen. Ein Erlebnis für Rolli-Testfahrer Bernhard Schlupf 10 000 Euro aus Spendengeldern kamen für die Verbesserung der Wegstrecke zusammen. Albert Schneider als Wegewart beim Schwarzwaldverein und beim Förderverein war von Anfang an dabei, als es um die Suche nach Wegen und Umwegen sowie die Beschilderung ging. Einen Testfahrer brauchte es auch. Hier meldete sich Bernhard Schlupf, der in der Nähe von Kirchzarten lebt. „Dass man als behinderter Mensch so eine Möglichkeit eröffnet bekommt, auch mal an mehreren Tagen unterwegs zu sein, quasi als Wanderer auf Rädern, das bedeutet sicher nicht nur mir sehr viel.“ Die ersten positiven Rückmeldungen von „total begeisterten Rollifahrern und von Familien mit schwerbehinderten Kindern liegen bereits vor, freuen sich die Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Georg Körner. Neue Faltkarten Für die Etappen zwischen Hüfingen und Freiburg gibt es bereits detaillierte Faltkarten mit allen für Behinderte wichtigen Angaben und Beschreibungen des Weges. Diese werden nun auch für den Weg von Freiburg bis Weil am Rhein angefertigt. Von Müllheim aus führt die Route übrigens zu 70 Prozent auf der Strecke des Wiiweglis entlang. Infrastruktur am Pilgerweg für Rollifahrer verbessern Die Vereinsmitglieder haben sich viel Mühe gemacht, die Infrastruktur entlang des Weges für Rollstuhlfahrer zu beschreiben und dafür viele Gespräche geführt. So mussten die besten Möglichkeiten für die Mitfahrt von Gehbehinderten im ÖPNV gefunden und Gasthäuser mit behindertenfreundlichen Zugängen und Sanitärbereichen ermittelt werden. Jede Etappe ist verlinkt und im Internet als GPS-Track abrufbar. Ein Begleitbuch mit kulturellen Hinweisen ist ebenfalls erschienen. Besser sei es, eine Begleitperson mit dabei zu haben, sagt Dangl. Über Blansingen und Binzen nach Weil Beim letzten Pilgerweg-Abschnitt von Müllheim nach Basel, mit einer 21,9 Kilometer langen Strecke von Müllheim nach Blansingen und einer 20,8 Kilometer langen Route von Blansingen nach Weil am Rhein, mussten Ausweichrouten gefunden werden. In Müllheim sind St. Martin und der Marktplatz Stationen auf dem Weg, in Auggen ist es die evangelische Kirche, in Schliengen die Pfarrkirche Sankt Leodegar. Bis Schliengen ist die Wegroute noch einfach, aber die Kapelle Maria Hügel bei Bamlach mit einer Jakobsweg-Stempelstelle kann zum Bedauern der Vereinsmitglieder und Helfer nicht angefahren werden, wissen Dangl und Bernd Enders, der die Diakonische Initiative Hügelheim vertritt. Blansingen ist mit der Peterskirche und ihren Fresken eine Station. Vom Huttinger Kreuz aus geht es Richtung Efringen- Kirchen, dann nach Fischingen, ebenfalls mit Kirche und mit ihren schönen Fresken, dann Richtung Binzen zur Laurentiuskirche. „Ein Abstecher zur evangelischen Jakobuskirche in Rümmingen ist auch möglich“, sagt Lothar Pforte, der die Karten für den Weg erstellt. Kenner der Wege bei Binzen, Ötlingen und Basel sind Michael Linder und Hans- Peter Richert. Von Weil am Rhein aus mit der Sankt Gallus Kirche führt der Pilgerweg dann weiter über Basel auf die Jakobspilgerwege und damit der Fernpilgerwege aus der Schweiz über Basel nach Frankreich.