Von der Organisation der Wahlkreiskonferenz über die Aktion „Bring und Hol“ bis zum Filmabend und dem Fest am 1. Mai reicht das Programm, das der SPD-Ortsverein Efringen-Kirchen am Sonntag beschlossen hat.

Efringen-Kirchen. Der achtköpfige SPD-Vorstand nahm sich auf der traditionellen Klausursitzung am ersten Sonntag des neuen Jahres als erstes die Wahlkreiskonferenz vor, die der Ortsverein am 21. Januar in der Isteiner Festhalle organisiert. Wie bei seiner Bring-und-Hol-Aktion im November, sollen wieder Flüchtlinge bei der Ausrichtung helfen können.

Zwei bis vier Asylsuchende will die SPD für Bestuhlung und Küchenarbeiten gewinnen, denn 130 Delegierte aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim werden erwartet.

Am 16. Februar findet das erste Infotreffen zum geplanten überparteilichen Bürgerprojekt „Erweiterung des Ortszentrums“ statt. Ende Januar sollen dazu die Einladungen an die interessierten Bürger verschickt werden. Schon dort wird sich zeigen, ob das Interesse groß genug ist, den angedachten Ideenwettbewerb realisieren zu können. Um herauszubekommen, ob es für eine Ausschreibung vom Land finanzielle Unterstützung gibt, hat sich der Vorstand an den Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger gewandt.

Am 17. März spricht die ehemalige Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete a.D. Marion Caspers-Merk bei einem gesundheitspolitischen Diskussionsabend. „Dabei soll es vor allem ums Thema Bürgerversicherung gehen, die sozialdemokratische Antwort auf die derzeitige Kopfpauschale der CDU“, sagt der Vorsitzende Armin Schweizer.

Am 20. April steht die Jahreshauptversammlung an und am 1. Mai das Maifest auf dem Festplatz in Kleinkems. Im Juni will man mit dem Ortsverein Schliengen Mitgliedern und interessierten Bürgern eine Führung durch das historische Basel anbieten.

Im Juli ist ein Filmabend mit Jugendlichen geplant. Mit einem gesellschaftskritischen Film will die SPD mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen, um Interesse und Mitverantwortung an der Mitgestaltung anzuregen. Im August will sich der Vorstand bei seinen Helfern mit einem Grillfest bedanken.

Im September stehen Aktivitäten zur Bundestagswahl am 24. September an. Mit dem Wahlkreiskandidaten will man ein innovatives Unternehmen besuchen und über den Wirtschaftsstandort Efringen-Kirchen informieren.

Im November wird eventuell noch einmal das Jugendzentrum besucht, um den Kontakt mit den Jugendlichen nicht abreißen zu lassen. Am 8. Dezember folgt die zweite Mitgliederversammlung. „Wir hoffen, mit den vielen Aktivitäten wieder einige Mitbürger anzusprechen und zum Mitmachen zu gewinnen“, resümiert Schweizer.