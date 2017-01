Efringen-Kirchen (dab). Viele Kilometer und unzählige Hausbesuche absolvierten die Sternsinger aus Istein und Huttingen im Rahmen ihrer Aktion in der Großgemeinde Efringen-Kirchen, um den Menschen den Segen der Heiligen Drei Könige zu bringen – und Geld für das Kindermissionswerk zu sammeln. „Wir hoffen auf ein wiederum hervorragendes Ergebnis“, meinte Organisator und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Michael Kiffe zum Start der Aktion.

Bei Wind und Wetter widmeten sich die Sternsinger, die im Alter ab sieben Jahren aufwärts waren, mit großer Einsatzbereitschaft ihrer Aufgabe. Darunter befanden sich nicht nur Kinder aus der katholischen Seelsorgeeinheit, sondern auch von der evangelischen Kirchengemeinde.

Auf ihren Einsatz hatten sich die Kinder intensiv vorbereitet, gemeinsam mit dem Betreuerteam die Lieder und Texte ausgewählt und eingeübt, und sich die Gewänder ausgesucht, die in der Sakristei aufbewahrt und je nach Träger jedes Jahr individuell angepasst werden. Die ältesten Gewänder stammen noch aus der Anfangszeit um 1961, einige wenige noch gut erhaltene Teile sind bis heute in Gebrauch.

Zwischen den Gottesdiensten am Donnerstagabend in der St. Nikolaus-Kirche in Huttingen, an dem die Sternsinger von Pfarrer Dorbath offiziell entsendet wurden, und dem Gottesdienst am Sonntagvormittag in der St. Michael-Kirche in Istein, in dem der Dank ausgesprochen wurde, lagen arbeitsreiche Tage für die rund 40 Kinder und Jugendlichen und ihre Betreuer.

In Huttingen beteiligten sich acht Mädchen und Jungen an der Sternsingeraktion, die in zwei Gruppen aufgeteilt und betreut von Gabriele Braun, Tanja Fischer, Stefanie Weiß und Annemarie Weiß durch den Ortsteil gingen. 28 Sternsinger waren aus Istein mit dabei, aufgeteilt in sechs Gruppen, und begleitet von Karin und Michael Kiffe, Petra und Thomas Schwörer, Susanne Schoch und Agathe Stächelin.

Traditionell wurde sowohl in Istein als auch in Huttingen an jede Haustür geklopft, hier kamen die Sternsinger ohne Anforderung. Für die übrigen Teilgemeinden im Einzugsgebiet von Efringen-Kirchen konnten sich Interessenten melden. Am Donnerstag hatten die Sternsinger erstmals auch dem Rathaus in Efringen-Kirchen einen Besuch abgestattet und waren anschließend spontan ins Rathausplatzcafé eingeladen worden, um auch dort den Segen zu überbringen.

Im Zentralort der Gemeinde hatten sich rund 50 Haushalte für einen Besuch der Sternsinger angemeldet. Auch „auswärts“ gab es ein stattliches Pensum zu bewältigen. Allein in Wintersweiler hatten 30 Haushalte einen Besuch erbeten, in Blansingen und Welmlingen weitere 15 Haushalte.