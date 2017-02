Über ein volles Haus, gut gelaunte Gäste und hoch motivierte Bühnenakteure konnte sich die Narrenzunft „Isteiner Drübel“ mit ihrem Narrenruf „Chlotze Rolli“ am Zunftabend freuen. Lokalkolorit aus der Gemeinde Efringen-Kirchen begeisterte die Besucher.

Istein (sc). Punkt 20 Uhr marschierten die Isteiner Drübel, die Chlotze-Horni, die Orchideen Wiiber, die Guggemusik Istein und die Schwelle- Waggis in den Saal. Auf der Bühne bildeten die Narren ein farbenprächtiges Gesamtbild. Aus der Bütt heraus begrüßte Zeremonienmeisterin Sandra Britsche für den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Oberzunftmeister Johannes Britsche Bürgermeister Philipp Schmid aus Efringen-Kirchen sowie die vielen Orts- und Gemeinderäte. Petra Senn, Ortsvorsteherin von Huttingen, galt ein besonderer Gruß, hatte sie doch eine große Delegation Huttinger mitgebracht. Überhaupt, die Huttinger, die mit den Isteinern ein ganz besonderes Verhältnis verbindet, trugen beim Einmarsch in den Saal das Schild „Bauer sucht Frau, nur nit vu Ischdei“ vor sich her. Sie genossen den Abend sichtlich, auch wenn sie die eine oder andere Spitze abbekamen.

Das Programm, das der Musikverein Istein mit Stimmungsmusik begleitete, eröffnete „ Rebbammert“ Markus Britsche. Gemäß dem Fasnachtsmotto: „Wo nüt gmacht wird, goht nüt vora“ mahnte er mit Blick auf den Brexit und den Umgang in der Politik zu Anstand und Respekt. Ob Kompetenzgerangel bei Straßensperrungen in Efringen-Kirchen oder manches mehr, Britsche nahm humorig einiges auf die Schippe.

Witzig auch der wortlose Sketch „Kaugummi“, bei dem Franziska Britsche, Larissa Bachmann und Nadine Bräunlin den nachhaltigen Kaugummigenuss demonstrierten. Hervorragend, lustig und sehr gut gelungen war der Auftritt der Chlotze-Hornis mit dem Sketch „Grandhotel Istein“. Nicolas und Andreas Scherer, Jörg Schillinger, Tobias Abels, Stefan Krause und Frank Schmid zwängten sich als Liftboys, Brautpaar und Zimmerservice in einen kleinen Lift und demonstrierten, was auf der Fahrt bis in den 15. Stock so alles passieren kann. Als der Lift, wegen Überladung, steckenbleibt, lässt ein Anruf zur Gemeinde Efringen erkennen, was Personalknappheit bedeutet.

Huttinger im närrischen Visier

Wie die Baulücke zwischen zwei Dörfern geschlossen werden kann, präsentierten Andreas Weiß als Unterhuttiger und Dietmar Kunzelmann als Oberisteiner. Kunzelmann hatte wegen der zu verteilenden Spitzen in Richtung Huttingen gleich einmal einen „Linsi Abwehr Schirm“ mitgebracht. Musikalisch begleitete Uwe Jurgeleit die Akteure auf der Gitarre.

Ob Postkarten aus Dresden, die erst daheim eingeworfen wurden, das Schild auf dem Schulhof, das gleich drei Rechtschreibfehler aufweist, oder das Hinweisschild auf Huttingen, das in Richtung des Isteiner Friedhofs zeigt – Daniela Britsche und Simone Sutter gaben in „Radio Schenkeschlössle“ das Neueste aus dem Ort bekannt.

Nach einer kurzen Pause begeisterte die Guggemusik Istein die Besucher mit einem super Sound. Danach hatte Lukas Britsche als Heino, Elvis oder Wolfgang Petri seinen großen Auftritt. Julian Bachmann trat als Opernsängerin und mit dem Song „Over the rainbow“ auf, während Maximilian Sillmann im Herzchenanzug gekonntes Teleshopping präsentierte. Hier verlangte das Publikum eine Zugabe.

Als Orchideenwiesenführer, der eine Frau sucht, stand Sascha Eck mit seiner Schwester Natalie Eck auf der Bühne. Beide verstanden es mit ihrem bemerkenswerten schauspielerischen Talent, die Gäste zum Lachen zu bringen.

Wie Vergesslichkeit aussieht, zeigten Bernd Brändlin und Julian Bachmann im Sketch „Zwei Rentner“. Matthias Rühle, Maximilian Sillmann und Fabian Elsner vom Sportverein Istein nahmen sich „De Gmeibus“vor. Da die Isteiner Schwellen näher bei Efringen-Kirchen als bei Istein lägen, müsse eine Lösung gefunden werden, um dem Namen gerecht zu werden. Ganz einfach „Wir fluten Efringen-Kirchen durch einen Staudamm, dann stimmt die Sache wieder“, stellten die drei fest.

Als „Zwerginne vum Dal“ stürmte eine große Gruppe Frauen herein, die sich die Herausgabe des von Huttingen am vergangenen Zunftabend vergessenen Schildes mit einem Gläschen Wein entlohnen ließen. Kein Problem, hatte doch ein Huttinger Bauer eine Rebspritze gefüllt mit köstlichem Wein dabei. Über die Ehe, die Frauen und die Rathauserweiterung ließ sich „De Huusmeischder“ Bernd Bräunlin auf der Bühne mit Witz und Humor aus.

Markus Britsche und Inge Schmid gestalteten die letzte Programmnummer als Aladin mit dem Flaschengeist Suleika. Auch diese beiden hatten sich die Geschehnisse des vergangenen Jahres wie das Internet für alle, das Chefsache ist, oder das nach drei Jahren schon zu kleine Kinderhaus zum Thema gemacht.

Noch lange wurde zünftig weitergefeiert.