Von Alexander Anlicker.

Das schmucke Blansinger Dorfbild ist wieder komplett: Das Türmchen auf dem evangelischen Gemeindehaus in Blansingen hat seit gestern sein kupfernes Dächlein wieder.

Blansingen. Knapp zwei Monate lang war der Glockenturm ohne „Mütze“. Am Mittwochmorgen hob ein Kran das rund eine halbe Tonne schwere Kupferdach wieder an seinen angestammten Platz, wo es von den Mitarbeitern der Firma Lerner Bedachungen und Baublechnerei aus Kandern wieder fest verankert wurde. Und am Ende fand auch die Wetterfahne mit der Jahreszahl 1934 wieder seinen Platz an der Spitze.

Eigentümerin des Gebäudes ist seit den 1980er Jahren die evangelische Kirchengemeinde, die das Gebäudedamals auch mit viel Eigenleistung saniert hatte. Damals war auch das Kupferdach des Türmchens erneuert worden.

Im vergangenen Jahr hat die Kirchengemeinde beschlossen, im Obergeschoss eine Wohnung zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen einzurichten. Entstanden ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad.

„Als wir die Wohnung ausgebaut haben, haben wir gemerkt, dass es hineinregnet“, berichtete Architekt Roland Böttcher. Daraufhin sei das Gebäude eingerüstet und näher untersucht worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Kranz aus Eichenholz – der Unterbau des Daches – durch eindringende Feuchtigkeit morsch geworden war. Dies sei von außen nicht sichtbar gewesen und nur durch die Umbaumaßnahmen entdeckt worden, berichtete Böttcher. Die wirtschaftlichste Lösung war, dass Dach des Türmchens herunterzunehmen. Auch weil die Arbeiten in einer Halle erledigt werden konnten.

Die Firma Lerner hat die notwendigen Zimmerarbeiten ausgeführt und den Kranz aus Eichenholz erneuert. Die Dachhaut aus Kupfer konnte erhalten bleiben, diese stammt noch von der letzten Sanierung in den 1980er Jahren. Geplant und überwacht hat dies der Meister und Technische Leiter des Handwerksbetriebs, Chris Bössenrodt.

Die vier Giebeldreiecke werden in den nächsten Tagen noch mit Lerchenholz verkleidet, dann wird ein Maler das Holz wieder in den Originalfarben anstreichen, die Giebeldreiecke in „Ochsenblutrot“ und die hölzernen Klanglamellen des Glockenturms in gelb.

Die Freude im Ort ist groß, dass das geschichtsträchtige Gebäude wieder komplett ist. Gerd Bahlinger, Gemeinderat aus Blansingen, hat das Aufsetzen des Turmdaches mit Interesse verfolgt, denn das Gebäude war viele Jahre der Ortsmittelpunkt. Es war Rathaus später Unterkunft der Feuerwehr und Probelokal der Sänger.

Verstummt ist zwischenzeitlich die Glocke im Türmchen. Noch bis Anfang der 1970er Jahre hat sie als „Bettzit-Glocke“ die Kinder und Jugendlichen des Dorfs abends um 19 Uhr nach Hause gerufen, erinnert sich Bahlinger.