Efringen-Kirchen Musik aus Renaissance und Barock

Von Saskia Scherer

Von sporadischen Auftritten zu einem kontinuierlichen Jahresprogramm hat sich die Konzertreihe in der Kirche St. Peter in Blansingen gewandelt. Die Geschichte reicht 30 Jahre zurück.

Blansingen. Damals war Pfarrer Wolfgang Meier in Blansingen aktiv, der selbst musikalisch war, wie Ursula Junker aus dem Organisationsteam im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. „Er hat Leute eingeladen, in der Kirche zu spielen.“ Schnell entwickelte sich ein gewisser Publikumsstamm, der auch stets persönlich eingeladen wurde.

Auch als es einige Pfarrerwechsel gab, liefen die Konzerte weiter. „Sie waren quasi ein Selbstläufer, die Ensembles haben sich eigentlich immer gemeldet“, so Junker. Sie selbst hat vor rund 40 Jahren in der Gegend gelebt und kehrte 2007 zurück. Auf Anregung von Pfarrer Michael Donner kümmerte sie sich ab dem Jahr 2009 um die Kontakte zu den Künstlern.

Schließlich habe es einen Rückgang gegeben, aber es meldeten sich mehrere Personen, die fanden, dass die Kirche wieder anders belebt werden sollte. Also setzte man sich zusammen, und 2015 entstand das erste Jahresprogramm. Außerdem erhielt die Konzertreihe ihr eigenes Logo – dargestellt ist natürlich die Kirche St. Peter.

Zu den Konzerten wurden die Besucher nach wie vor per Brief oder E-Mail eingeladen, das habe sich bewährt. Außerdem wurde ein kleiner Umtrunk nach den Auftritten eingeführt. „Das ist eigentlich der größte Aufwand drumherum. Wenn das Jahresprogramm erstmal steht, geht es“, meint Junkers Kollegin Beate Spaltner. Sie ist ebenfalls Musikerin und fungiert auch als Ansprechpartnerin – entweder sie kennt passende Künstler oder die Ensembles melden sich.

„Wir wollen aber Abwechslung, auch, was die Instrumente angeht“, erklärt Spaltner. Außerdem könnten in der Kirche keine zu großen Ensembles auftreten, meist bestehen sie aus zwei bis drei Leuten. In der kommenden Saison tritt aber auch eine Solokünstlerin auf. Bewerben kann sich jeder. „Doch wir schätzen schon Musiker aus der Region“, sagt Spaltner. Ein Ensemble der ersten Stunde ist etwa „Musica Antiqua“ aus Basel. Die Musiker treten seit den Anfängen, also seit 30 Jahren, in St. Peter auf, und zwar immer am 1. Mai.

Gespielt wird bei der Konzertreihe hauptsächlich Musik aus Renaissance und Barock. Etwa alle zwei Monate findet ein Konzert statt. „Wir hatten auch schon sieben Veranstaltungen in einem Jahr, aber das war zu viel“, erinnert sich Junker. Toll sei vor allem die „hervorragende Akustik“ der Kirche. „Die ist wirklich kristallklar, auch die Musiker sind davon angetan.“ „Es wird alte Musik in einer sehr geeigneten alten Kirche gemacht“, bringt es Spaltner auf den Punkt.

Sonntag, 15. Oktober: „Empfindsamkeit und neue Wege“, mit Birgund Meyer-Oehme (Violoncello piccolo) und Enno Kastens (Fortepiano).

Sonntag, 17. Dezember: „Machet die Tore weit“, mit dem Ensemble „CantaTre“: Johanna Schutzbach (Sopran), Uta Rechtmann (Mezzosopran), Christiane Schmeling (Alt) und Eric Maier (Orgel).

Sonntag, 4. März: „Travelling with melodies on the road with a medieval piper“, mit Silke Gwendoly-Schulze (Einhandflöte, Trommel, Schalmei, Blockflöten, Doucaine).

Dienstag, 1. Mai: Kammermusik des 18. Jahrhunderts, mit „Musica Antiqua“ aus Basel: Tonio Paßlick (Blockflöten), Fridolin Uhlenhut (Barockcello) und Dieter Lämmlin (Cembalo).

Sonntag, 1. Juli: „Da, Jesu, Deinen Ruhm zu mehren“, mit Beate Spaltner (Sopran) und dem Trio Leitherer.