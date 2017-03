Efringen-Kirchen Musikalische Reise durch elf Länder Europas

Kleinkems/Huttingen (rhoro). Es bedurfte so mancher Singstunde und einiger Wochen Vorbereitung, um ein solches Mammutprogramm auf die Beine zu stellen, versicherte Vorsitzende Renate Steinbauer beim Jahreskonzert, zu dem der Gesangverein Rheinlust Kleinkems in die Festhalle Huttingen eingeladen hatte. Das Konzert stand unter dem Motto „Europareise“, und den Sängerinnen und Sängern des Gesangvereins, verstärkt durch Sänger aus Weil am Rhein und Wittlingen, gelang ist es voll und ganz, diesem Motto gerecht zu werden.

Die zahlreichen Gäste erwartete ein umfangreiches Programm, durch das der zweite Vorsitzende des Gesangvereins Rheinlust, Lucien F. Weiss, sachkundig und mit viel Humor führte. Der meistbeschäftigte Mann des Abends war aber Franz Breininger. Nicht nur als Dirigent des als Gäste auftretenden Jugendchors Schallbach und des Frauenchors Binzen, auch als Solosänger war er bei mehreren Titel gefragt und als Begleiter am Klavier den ganzen Abend über. Er war sozusagen der Motor des Konzerts.

Mit dem Lied „Freunde, die ihr seid gekommen“ eröffnete der Gesangverein Kleinkems unter Elke Keller das Programm. Zügig weiter ging es mit dem Jugendchor Schallbach mit „Banuwa“, einem afrikanisches Traditional, „Stay“ von J. Parker, „Diamonds“ von M. Eriksen, „Pendel“ von J.Walter-Müller und „Try“ von M. Busbee. Gute Idee: Die englischen Texte wurden zuvor auf Deutsch vorgelesen. Die acht Mädchen und der einzige Junge der Gruppe zeigten, dass sie in den vergangenen zwei Jahren unter Breininger viel gelernt haben – ihr Vortrag war perfekt.

Der Frauenchor Binzen glänzte mit „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ aus My fair Lady, „Memory“ aus dem Musical Cats und einem Thema aus dem Phantom der Oper. Der tosende Beifall der Zuhörer zeigte, dass die Frauen musikalisch auf dem richtigen Weg sind.

Nach einer kurzen Pause, in der sich die Besucher stärken konnten, wurde es ganz europäisch. Die Kleinkemser betraten die Bühne, bunt gekleidet in die nachempfundenen Nationaltrachten europäischer Länder. Den Vogel schoss dabei Lucien F. Weiss als „Schotte“ ab. Er warf die alte Frage auf, was ein Schotte wohl unter dem Kilt, dem Schottenrock, trägt. Er bot an, das Geheimnis gegen Honorar zu lüften. Was folgte, war eine musikalische „Europareise“ mit einem Marathon-Vortrag von 16 in voller Länge ausgeführten Liedern aus elf verschiedenen Ländern. Am Ende des Vortrags wischte sich Dirigentin Elke Keller die Stirn – geschafft!

Nachdem der langanhaltende Beifall verklungen war, kam die schon zuvor angekündigte „Überraschungseinlage“. Elke Keller bot zusammen mit drei Sopranistinnen des Gesangvereins Rheinlust und Franz Breininger ein Medley aus der Operette „Schwarzwaldmädel“ mit Tanzeinlage. Den glanzvollen Abschluss der Vorführung bildete das Duett „Es singen zum Tanze die Geigen“ mit Elke Keller und Franz Breininger. Die Interpreten erbrachten mit ihrem Vortrag den Beweis, dass sie nicht nur als Chorsänger gut sind, sondern auch als Solisten glänzen. Zum Ausklang sangen alle miteinander – Chormitglieder und Gäste – das Lied „so ein Tag, so wunderschön wie heute“. Danach öffnete noch die Bar.