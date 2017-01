Von Marco Schopferer

Der Egringer Musikverein schwimmt weiter auf einer außergewöhnlichen Erfolgswelle. Seit 14 Jahren stehen die Musiker bereits unter dem ambitionierten Dirigat von Miguel Etchegoncelay, und sie haben auch den letztjährigen Vorstandswechsel richtig gut gemeistert.

Egringen. Noch im letzten Jahr gab es bei der Generalversammlung minutenlange, stehende Ovationen für den scheidenden, langjährigen Vorsitzenden Marc Braun. Dessen Nachfolger Martin Frey schien in riesige Fußstapfen zu treten. Doch spätestens seit der jüngsten Generalversammlung am Samstagabend im Rathaussaal scheint klar, dass auch unter Frey der Verein in ruhigem Fahrwasser von Erfolg zu Erfolg segelt.

Mit herzlichem, kräftigem und dankbarem Applaus quittierten die Musiker die Arbeit des Vorstands. Und auch die einstimmige Wiederwahl der zu besetzenden Posten gab der Vorstandsspitze Rückenwind.

Der Verein verblüffe immer wieder seine Zuhörer, gerade bei auswärtigen Konzerten sorgten die Musiker geradezu für Aufsehen, wie Protokollführer Hans-Dieter Aberer resümierte. Beim Weinfest in Bischoffingen am Kaiserstuhl kam man so gut an, „weil wir ganz andere Blasmusik spielten“ als die örtliche Kapelle. Und auch in Hasel beim Oldtimertreffen entführten die Musiker die Besucher in neue Klangwelten. Die Besucher habe man mit Musikstücken überrascht, „die diese wohl noch nie gehört hatten“, so Protokollführer Aberer. Geliebt für diese Ausflüge in die anspruchsvolle Moderne wird von den Musikern deshalb auch Dirigent Etchegoncelay. Auch für ihn gab es viel herzlichen Applaus.

Am bewährten Jahresprogramm wird darum auch festgehalten. Platzkonzert, Sommerfest und Herbstausmarsch werden wie gewohnt stattfinden. Das Jahreskonzert soll am 9. oder 10 Dezember stattfinden. „Vielleicht gehen wir auf den Samstag“, denn der Aufwand für das Aufräumen am Sonntag sei enorm, so Vorsitzender Martin Frey auf Nachfrage.

Das Jahr über haben die Egringer Musiker so einiges zu leisten. 44 Proben und 17 Auftritte – dazu kommen Beerdigungen und Geburtstagsständchen oder auch das Turmblasen zum Jahreswechsel.

Der Verein investiert viel in die Jugendarbeit. Trotz Elternbeiträgen fließen – auch dank des Fördervereins – jährlich mehrere tausend Euro in die Ausbildung von Jungmusikern. 25 Zöglinge zählt das Jugendorchester, das sind drei mehr als im Vorjahr, so Jugendleiter Marvin Aberer. Viel Dank gab es für den Dirigenten und Ausbilder Marc Braun und seine Musiklehrerkollegen Thomas Schmid sowie Siegfried Wenk. Auch die Kasse ist im Lot, wofür Michael Schneider sorgte, der allerdings bereits ankündigte, im kommenden Jahr sein Amt niederzulegen.

In den Grußworten lobte Ortsvorsteher Jürgen Scho­pferer den Musikverein für seinen „großen Anteil am kulturellen Leben“ des Dorfes und für seine gute Jugendarbeit. Hubert Heller (Trachtengruppe), Horst Ritter (Schützenverein), Bernhard Banholzer (Gesangverein Egringen), Jonas Schopferer (Läufelberghexen und Feuerwehr) sowie Lea Aberer von der Landjugend bedankten sich für die gute Zusammenarbeit.