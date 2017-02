Efringen-Kirchen. Aufmerksame Nachbarn haben am Samstagmittag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Efringen-Kirchen verhindert, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Efringen-Kirchen hatte der Polizei mitgeteilt, dass es bei einem Nachbarn in dessen Wohnung brennen würde.

Aufmerksam wurde der Nachbar durch einen 25 Minuten ertönenden Rauchmelder. Zusammen mit einem Mitbewohner ging er in die Wohnung. Beide löschten den kleinen Brand im Bereich des Wohnzimmertischs.

Dort hatte die Flamme eines Teelichts auf andere Gegenstände übergegriffen und schließlich den Rauchmelder ausgelöst.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden den Mieter in erheblich alkoholisiertem Zustand vor, ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Offenbar hatte der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung den Rauchmelder selbst nicht gehört.

Glücklicherweise hatte er aufmerksame Nachbarn, die durch ihr beherztes Eingreifen ein Ausweiten des Feuers verhindert hatten, so die Polizei.

Um weitere Gefährdungen zu verhindern, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er musste seinen Rausch in einer Zelle des Polizeireviers Weil am Rhein ausschlafen.