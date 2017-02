Keine Sorgen um den närrischen Nachwuchs muss sich die Narrenzunft Isteiner Drübel machen. Denn vor zwei Jahren hat sich eine neue Waggis-Clique formiert – die Schwelle-Waggis. Entstanden ist der Name durch die Nähe zur Isteiner Schwelle.

Istein (sc). Ideengeber ist der 14-jährige Pascal Schmid. Schon als Kind war er durch seine Eltern in der Isteiner Fasnacht integriert. Zusammen mit seinem Bruder Leon (10) und Freunden ist er seit 2015 in Istein als Schwelle- Waggis an der Fasnacht auf der Gasse. Zwischenzeitlich gehören der Waggis-Clique 14 Kinder und Jugendliche, darunter auch zwei Mädchen, an. Sie alle machen von Kindheitsbeinen an Fasnacht.

„Wir wurden von unseren Eltern zur Fasnacht hingeführt“, sagt Pascal. So seien sie in die Fünfte Jahreszeit hineingewachsen.

Zu jung für andere Cliquen

„Eigentlich wollte ich zu den Isteiner Hornis“, sagt Pascal Schmid. Aber, das gestaltete sich schwierig, da er zu jung für eine Aufnahme gewesen sei. Doch Pascal gab nicht auf. Er sprach Freunde an und begeisterte diese für die Idee, eine eigene Waggis-Clique zu gründen.

Zwischenzeitlich verfügen die jungen Leute über ein eigenes, schönes Häs und sie haben ihre Larven zum Teil selbst hergestellt. Auch einen Leiterwagen, mit dem sie an den Umzügen teilnehmen, haben sie mit Hilfe ihrer Eltern gebaut. Noch sorgt Pascal Schmid sozusagen in Personalunion auch als Kassierer und Schriftführer für den reibungslosen Ablauf während der Fasnacht. Er besorgt Konfetti, Süßigkeiten und hält Kontakt zu den Cliquenmitgliedern.

Beim Isteiner Zunftabend sind sie in diesem Jahr erstmals mit einmarschiert. Hier stehen schon Überlegungen im Raum, beim nächsten Zunftabend mit einer eigenen Programmnummer mitzumischen. Wenn in diesem Jahr die Kinderfasnacht der Orchideenweiber stattfindet, dürfen die Schwelle-Waggis als Jury bei der Kostümprämierung fungieren. In ihrem Häs mit der blauen Bluse, den weißen Hosen, den blau-weißen Holzschuhen und den Waggislarven mit verschiedenfarbenen Basthaaren sind die Schwelle-Waggis am Binzemer Fasnachtsumzug, an der Kinderfasnacht in Istein, den Umzügen in Istein, Rümmingen und am Nachtumzug in Istein anzutreffen.