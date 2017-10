Efringen-Kirchen Nah am Leben der Menschen sein

Vo Marco Schopferer

Die durch den Weggang von Pfarrer Michael Donner verwaiste Seelsorgerstelle für die drei Pfarrgemeinden Blansingen (mit Kleinkems und Welmlingen), Hertingen und Bad Bellingen (mit Rheinweiler und Bamlach) ist überaus schnell besetzt worden. Am Sonntag wird Jens-Daniel Mauer offiziell in einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt.

Efringen-Kirchen/Bad Bellingen. Nach dem überraschenden Weggang von Pfarrer Michael Donner nach Lahr hatten sich viele Gläubige auf eine längere Vakanzzeit eingestellt. Riesig ist deshalb die Freude, dass der Kirchenbezirk Markgräflerland mit Jens-Daniel Mauer so schnell einen Nachfolger gefunden hat. Der 32-jährige Pfarrer auf Probe übernimmt direkt nach dem Studium der Theologie für zunächst zwei Jahre einen überaus großen Pfarrbezirk mit gleich sechs Predigtorten. Zusätzlich hält er noch einmal im Monat den ökumenischen Gottesdienst im Altenheim Schloss Rheinweiler.

Erste Tuchfühlung mit den Gläubigen gab es in den vergangenen Wochen. Auch in den beiden Rathäusern in Efringen-Kirchen und Bad Bellingen hat sich der neue Kirchenvertreter bereits vorgestellt. Die ersten Begegnungen waren überwältigend, erzählt Mauer. „Durchweg herzlich und zuvorkommend mit einem großen Interesse an meiner Familie“ seien die Menschen ihm begegnet.

Der zweifache Vater wohnt aktuell mit seiner Frau und den Kindern im Pfarrhaus von Wittlingen, da das Pfarrhaus in Blansingen noch vor aufwändigen Renovierungsarbeiten steht. Viel lieber wäre es dem neuen Seelsorger gewesen, wenn er in einem der Predigtorte ein neues Zuhause gefunden hätte. Wichtig sind ihm auch Begegnungen mit den Menschen auf der Straße oder auf dem Spielplatz. Doch dass es selbst auf dem Land eine solch große Wohnungsnot gibt, damit hat er nicht gerechnet. Und doch fühlt er sich auch in der riesigen „Notunterkunft“ im Wittlinger Pfarrhaus wohl: „Ein Haus mit viel Charme, toller Garten für die Kinder und nur drei Minuten Fußweg bis zum Kindergarten.“

Dabei lebte Mauer seit seinem Abitur nur in Städten. In Basel, München und Heidelberg hat er studiert, hat auch in Salzburg und Pforzheim gelebt. Der Umzug aufs Land nun sei eine Umstellung, die noch nicht immer einfach sei. Ein Zweitauto als Familienkutsche wird unabdingbar, die ursprüngliche Idee mit einem E-Bike die Distanzen zwischen dem Kandertal und den Hügelgemeinden im Rebland zu überwinden, ist längst begraben: „Dabei genoss ich es so, beim Fahrradfahren mir frischen Wind in den Kopf blasen zu lassen. Jetzt muss ich halt die Autoscheibe runterdrehen und kann die Musik genießen“, sagt Mauer mit etwas Wehmut und ist sich sicher, dass Gott ihn ins Rebland entsandt hat.

Voller Ideen und Innovation ist der 32-Jährige schon jetzt. Er überlegt sich spezielle Angebote für Männer oder, wie Familiengottesdienste fest etabliert werden können. Froh war der Familienvater zweier Kinder (zwei und vier Jahre), als er in der Blansinger Kirche eine Krabbelecke vorfand, die man durchaus ausbauen könne. Die Kirche müsse sich nicht über mangelnden Nachwuchs beschweren, wenn sich nicht schon die Kleinsten im Gottesdienst mit seiner strengen Lithurgie heimisch fühlen könnten.

Auch der Konfirmationsunterricht und der Religionsunterricht an der Rheinweiler Grundschule ist ihm ein besonders Anliegen. Er kann sich vorstellen, dass aus einer zunächst losen Zusammenkunft sich ein Gottesdienst entwickelt. Bei einem Nachmittagskaffee, einer Bibelstunde oder auch wie am vergangenen Wochenende beim Waiefest in Welmlingen. Aus der Situation heraus einen lithurgischen Gottesdienst zu entwickeln, recht zwanglos, reizt den jungen Pfarrer.

Spannend wird in den nächsten Wochen der aufzustellende Jahresplan 2018. Bleibt es beim Samstagsabendgottesdienst um 19 Uhr? „Hier konkurrieren wir mit zahlreichen anderen Angeboten.“ Besser sei womöglich ein Gottesdienst an einem Abend oder Nachmittag unter der Woche.

Für Jens-Daniel Mauer sind dies allerdings lediglich Anregungen. Nur gemeinsam mit den Kirchenältesten der drei Gemeinden würden Änderungen umgesetzt. Hier hofft er außerdem auf ein verstärktes Engagement. Einer lebendigen Kirche, die sich nah am Leben der Menschen orientiert, fühlt er sich verpflichtet. Das Ehrenamt ist da unabdingbar.

n Der Einführungsgottesdienst von Jens-Daniel Mauer findet ab 10.30 Uhr mit Diakonin-Stellvertreter Steffen Mahler in der Blansinger Kirche statt.