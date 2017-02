Bis zum 1. März – Aschermittwoch – haben nun auch in Istein wieder die fasnächtlichen Narren das Regiment übernommen.

Istein. Wie üblich waren die Isteiner Narren bei der „Erstürmung“ des Rathauses am Donnerstagabend zurückhaltend und beließen es bei einem Marsch der Hemdglungi und der Schlüsselübergabe von Ortsvorsteher Franz Kiefer an die Zeremonienmeisterin der Isteiner Drübel, Sandra Britsche.

Diese begrüßte die zuvor vom Musikverein Istein und der Ischteiner Gugge auf ihrem Marsch vom Gasthaus „Sternen“ zum Rathaus begleiteten Hemdglungi mit einem dreifachen „Chlotze Rolli“. Stellvertretend für alle Narren des Dorfs nahm sie nach einem kleinen verbalen Scharmützel mit dem Ortsvorsteher das Insignium der Macht an sich.

Kiefer zeigte sich vor einem Großaufgebot an Hemdglungi froh darüber, auch einmal etwas Ruhe vom Amtsbetrieb zu haben, bestand jedoch gleichzeitig darauf, den Schlüssel „so wien er isch“ wiederzubekommen.

Vertreter der Drübel, der Chlotze Horni, der Orchideen Wiiber und der Schwelle Waggis beobachteten, am Brunnen stehend, die Zeremonie. Dieses Mal entstieg dem Narrenbrunnen kein Geist. Man habe es, so die Zeremonienmeisterin, mal wieder so wie in den früheren Jahren gestalten wollen.

Auf das Hissen der Narrenfahne konnte und wollte man jedoch nicht verzichten. Diese weht nun bis zum Ende der närrischen Zeit vor dem Rathaus und zeigt jedem, wer denn nun hier das Sagen hat. Die Kinder erhielten wie gewohnt ihre Brezeln. Nach erneutem Spiel der beiden Musikformationen begab sich der Großteil der Nachthemdenträger in die Festhalle, um dort auf dem Hemdglungiball ganz ausgeschlafen die Machtübernahme zu feiern.