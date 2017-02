Von Reinhard Cremer

Stand der Gesangverein Rhenus Ende 2015 – als der langjährige Dirigent Bernhard Bauert verabschiedet wurde – noch vor der Frage „Sein oder Nichtsein“, scheint er sich doch inzwischen prächtig erholt zu haben.

Efringen-Kirchen. In Claudia Götting fand der Chor eine neue Dirigentin. Zum Rhenusfest Ende Juli trat der Verein erstmals gemeinsam vor großem Publikum auf. Auch drei Neuzugänge und ein „Wiederzugang“ waren zu verzeichnen. So gab es auf der Hauptversammlung des Gesangvereins nur strahlende Gesichter zu sehen.

Mehr als 30 Anwesende, davon 24 Sänger, konnte Günter Kaufmann im Sportheim des TuS Efringen-Kirchen begrüßen. Als Nachfolger von Franz Lagleder übt er seit einem Jahr das Amt des ersten Vorsitzenden aus. Ins Sportheim war der Gesangverein aufgrund von Wasserschäden im bisher genutzten Kameradschaftsraum der Feuerwehr ausgewichen. Rückblick Mit 55 Anlässen hatten die 33 Aktiven im vergangenen Vereinsjahr ein strammes Programm zu absolvieren, wie Schriftführer Hanspeter Schmid mitteilte. Durch den Zugang zweier „Benjamine“ konnte das Durchschnittsalter der Sängerschar auf 68,1 Jahre gedrückt werden.

In seiner letzten Amtshandlung als Protokollführer berichtete Georg Weidler von den Aktivitäten und Ereignissen seit der vorjährigen Hauptversammlung. Neben einer großen Zahl von durch Vorstandsmitglieder vorgenommenen Geburtstagsgratulationen musste der Verein jedoch auch von acht Vereinsmitgliedern Abschied nehmen.

Zu den Glanzlichtern zählte das auf dem Weingut des Vorsitzenden stattgefundene Rhenusfest – erstmals mit der neuen Dirigentin Claudia Götting. Als musikalischer Gast trat das Duo „Spootschicht“ auf.

Gemessen an der Ausführlichkeit der Schilderung durch den Protokollführer nahm der zweitägige Ausflug auf Rhein und Lahn wohl einen besonderen Platz im Veranstaltungskanon ein. Gesanglich begleitete der Chor die Feier zum Volkstrauertag am Ehrenmal sowie den Weihnachtsgottesdienst in der Christuskirche. Auch die Bewohner des Seniorenzentrums wurden zwei Mal mit Auftritten unterhalten.

Kassenbericht Zwar wurde das Jahr mit einem leichten Minus in der Kasse abgeschlossen, doch meinte Rechner Otto Grölle: „Wir haben gut gewirtschaftet und können mehr als zufrieden sein.“

Die Dirigentin Da die Dirigentin an der Hauptversammlung nicht teilnehmen konnte, verlas der Vorsitzende einen Brief von ihr. In ihm bestätigte Claudia Götting, dass sie und der Chor ein gutes Stück zusammengewachsen seien. Sie verstehe, dass sich ein Männerchor erst einmal an eine Dirigentin gewöhnen müsse. Die gemeinsamen Auftritte würden jedoch immer mehr zur Routine. Auf jeden Fall freue sie sich auf die weitere Zusammenarbeit. Probenbesuch Mit lediglich drei Fehlzeiten bei Probebesuchen schnitt Horst Fischer am besten ab. Sein 40. Glas erhielt Karlheinz Krebs. Im Schnitt lag der Probenbesuch bei 77,5 Prozent, wobei der zweite Bass die anderen Stimmen mit einer Quote von 81,2 Prozent deutlich hinter sich ließ.

Wahlen In geheimer Wahl wurde Helmut Wittich einstimmig im Amt des zweiten Vorsitzenden bestätigt, ebenso wie Kurt Kunkel als zweiter Rechner. Protokollführer wurde Ernst Giesel. Nach 30 Jahren im Vorstand stellte sich Georg Weidler nicht mehr zur Wiederwahl. Kassenprüfer wurde Karlheinz Krebs (bisher Manfred Zandt).