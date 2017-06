Efringen-Kirchen Neue Lagerhalle der ZG für Düngemittel

Efringen­-Kirchen (cl). Im Efringen­-Kirchener Gewerbegebiet „Beim Breitenstein“ betreibt die Raiffeisen­Zentralgenossenschaft einen Markt, in dem sie auch Düngemittel anbietet. Für dieses Material baut sie eine neue Gefahrengutlagerhalle. Dem Bauantrag stimmte der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu.

Die Menge der verschiedenen gelagerten Düngemittel ist im Lauf der Jahre gewachsen, auch gibt es neue Vorschriften. Um das Material ordnungsgemäß lagern zu können, ist der Neubau einer Halle und einer Löschwasserrückhaltung nötig.

Das Landratsamt hielt die ZG nach einem Ortstermin mit den Fachbereichen Umwelt und Baurecht sowie dem damaligen Kreisbrandmeister Werner Schmid im März dazu an, ein neues Lager­- und Brandschutzkonzept zu erarbeiten. Die zulässigen Lagermengen seien gegenüber den ursprünglichen Mengen überschritten, erklärte Bürgermeister Philipp Schmid im Ausschuss. Auch die Löschwasserrückhaltung sei bemängelt worden. In der Folge stellte die Genossenschaft nun den Bauantrag für eine „Gefahrguthalle und Löschwasserrückhaltung“ – Düngemittel gelten als Gefahrgüter. Und wo Gefahrgut lagert, muss auch dafür gesorgt werden, dass im Brandfall Löschwasser, das damit in Kontakt kommen kann, nicht in den Boden oder in den nächsten Bach gelangt, sondern zurückgehalten wird. Dies soll innerhalb des Neubaus durch diverse Schotts erfolgen. Das Löschwasser kann dann gesammelt, abgepumpt und ordnungsgemäß entsorgt werrden.

Die neue Halle neben dem bestehenden ZG­-Markt soll 35,5 Meter lang, 20 Meter breit und 7,23 Meter hoch werden. Daraus ergibt sich eine Grundfläche von 676 Quadratmetern.

Rudolf Ritz merkte an, dass neben der Recyclingfirma Kühl mit der ZG noch ein zweiter problematischer Betrieb im Efringen-Kirchener Gewerbegebiet beheimatet ist. Und mit dem geplanten Ausbau der Lagerkapazität würde die Gefahr noch wachsen, „das ist schon als kritisch anzusehen“. Andererseits sei die Landwirtschaft im Rebland auch darauf angewiesen, vor Ort in größerem Mengen Düngemittel beziehen zu können. „Das ist schon ein zweischneidiges Schwert.“ Von Ritz kam dann auch die einzige Enthaltung, die übrigen Räte stimmten zu.