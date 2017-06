Efringen-Kirchen Nicht alleine auf Tagesmütter setzen

20:44 Kampfdrohnen-Anmietung scheitert am Widerstand der SPD

20:44 BND-Affäre: Opposition wirft Regierung Rechtsbruch vor

20:02 Formel 1: Nachspiel für Vettel wegen Rempler

Paris - Der Wut-Rempler gegen Lewis Hamilton hat für Sebastian Vettel ein Nachspiel. Der Automobil-Weltverband FIA um Präsident Jean Todt untersucht offiziell den Ausraster des Ferrari-Stars in Aserbaidschan. Der Weltverband will demnach prüfen, ob mögliche weitere Schritte gegen Vettel ergriffen werden müssen. Am kommenden Montag - ausgerechnet dem 30. Geburtstag des Hessen - soll es dazu eine Verhandlung geben. Im äußersten Fall könnte Vettel eine Sperre für ein Formel-1-Rennen drohen.

19:59 Atommüll-Transport in Neckarwestheim angekommen

Neckarwestheim - Nach rund 13 Stunden Fahrt ist der umstrittene Atommüll-Transport auf dem Neckar am Abend am Zwischenlager in Neckarwestheim angekommen. Das Spezialschiff mit drei Castor-Behältern hatte am Morgen am stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim abgelegt. Zunächst war unklar, wann die Container mit ausgedienten Brennelementen vom Schiff in das Zwischenlager gebracht werden. Auf der rund 50 Kilometer langen Strecke hatten Atomkraftgegner wiederholt gegen den ersten Transport von Atommüll auf einem Fluss in Deutschland protestiert.