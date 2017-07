Efringen-Kirchen Nicht genug Flexibilität

Von Clemens Leutz

350 Unterstützer fand bislang die „Petition“ des Elternbeirats zu der geplanten Erhöhung der Kindergartengebühren.

Efringen-Kirchen. Schon bei der Vorberatung im Verwaltungsausschuss, der den Gebührenerhöhung zugestimmt hat, haben Eltern protestiert. Anschließend legten sie Unterschriftenlisten aus und stellten eine „Petition“ ins Netz, die bis gestern Nachmittag 350 Unterstützer aus ganz Deutschland unterschrieben.

In Kommentaren im Netz forderten Schreiber, „der (Regel-) Kindergartenplatz sollte nichts kosten!“ In manchen Bundesländern sei er bereits gratis. Ein anderer unterschrieb, weil er „es nicht gut findet, dass der Kindergartenbeitrag so steigt!“ Zum Beispiel in Rheinweiler sei der Kindergarten billiger, da stelle sich die Frage, warum der Kita-Betrag zwei Dörfer weiter so unterschiedlich sei. Ein anderer hielt die Anhebung der Gebühren in der geplanten Höhe für „nicht mehr familienfreundlich, genausowenig wie die Reduzierung der Betreuungszeiten und der ständige Wechsel der Erzieherinnen und die teilweise Unterbesetzung in einigen Gruppen“. An anderer Stelle hieß es, „gerade junge Familien und Alleinerziehende sind auf jeden Cent angewiesen, eine erhebliche monatliche Erhöhung kann einige in finanzielle Schwierigkeiten bringen“.

Auf der Internetseite „Chance.org“ wird unter anderem beklagt, dass die Regelgruppe teurer werde, „obwohl die Betreuung an zwei von drei Nachmittagen gestrichen wird und den Kindern/Familien die Streichung des dritten Nachmittags nach einer Pilotphase in naher Zukunft droht“. Und „trotz der um 30 Minuten vorgezogenen Öffnung der Einrichtungen, unterstützen diese noch immer nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im benötigten Maße“.

Die Efringen-Kirchener Verwaltung wehrt sich gegen die Vorwürfe, die die Elternvertreter erhoben haben (siehe Artikel unten).