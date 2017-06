Efringen-Kirchen Noch ein „Brunnen“ mehr

Kleinkems (cre). Zum zwölften Mal veranstalteten die Kleinkemser Vereine gemeinsam mit dem Ortschaftsrat ihr Brunnenfest an eben dem im Zentrum des Dorfes sprudelnden Brunnen. Dass dieser und auch der obere Brunnen gleichermaßen weiter sprudeln konnten, war der ursprüngliche Anlass für die Veranstaltung eines Brunnenfestes gewesen.

Inzwischen profitieren davon auch die Vereinskassen des Gesangvereins „Rheinlust“ und des in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiernden SC Kleinkems. Heuer kam, wie Ortsvorsteher Jörg Kratz mitteilte, noch ein weiterer „Brunnen“ hinzu, für den ein Teil des Erlöses Verwendung finden wird: Derzeit wird im Rathaus in Eigenleistung die schon seit Jahren geforderte neue Küche eingebaut. Das Interieur wurde gekauft, die Installationen und Einbauten erfolgten und erfolgen durch handwerklich kundige Kleinkemser selber. Wenn in nächster Zeit noch ein Geschirrspüler und Kühlgeräte eingebaut sind, können die dort tätigen Vereinsmitglieder ihrer Energie freien Lauf lassen.

Schon jetzt herrschte in der Küche Hochbetrieb. Auch die Grills auf dem Festplatz liefen auf vollen Touren. Während die Besucher es sich an den Tischen, beschattet von Schirmen und Bäumen, gut gehen ließen, wurden sie von den Baaremer Schalmeien Hüfingen mit etwas anderen als den gewohnten Klängen unterhalten. Gesangvereinsvorsitzende Renate Steinbauer hatte, wie sie erzählte, auf einem privaten Fest das Schalmeienorchester kennengelernt und war begeistert. Spontan wurde sie Vereinsmitglied und nahm so die Gelegenheit wahr, die Musikanten zum Brunnenfest einzuladen.

Wem es auf dem Festplatz zu warm wurde, konnte im deutlich kühleren Rathaussaal vom Kaffee- und Tortenangebot Gebrauch machen.