Efringen-Kirchen Originelle Geschenke zuhauf

Schweißtreibendes Festwochenende beim Sportclub Kleinkems: Schon beim Festakt am Freitag im Rathaussaal rannen nicht nur dem Vorsitzenden Dennis Braun die Schweißperlen von der Stirn. Am Samstag und Sonntag standen Party und Sport im Mittelpunkt.

Von Marco Schopferer

Kleinkems. Es war ein ganz besonderer Festakt. Die Fenster auf Durchzug, die Ohren für wohlfeil formulierte Worte der Festredner gespitzt und die gezückten Taschentücher galten nicht den Tränen, sondern den hitzebedingten Schweißperlen. Wie gut, dass sich Vorsitzender Dennis Braun und Ortsvorsteher Jörg Kratz kurz hielten.

Bürgermeister Philipp Schmid hob dann in einer prägnanten Rede das Vereinswesen als „die Keimzelle des sozialen Miteinanders und des Erlernens von Grundwerten“ hervor. Grundwerte, wie das Akzeptieren von Mehrheitsentscheidungen, das Füreinander-Einstehen und die Rücksichtnahme auf Schwächere, Teamgeist und Fairness würden so erlernt. Vereine seien eben Heimat und Ankerpunkte, auch wenn jüngeren Menschen dies als altbacken erscheine. Und ein Bekenntnis gab der Bürgermeister auch ab: „Ich will allen Vereinen der Gemeinde ein immer offener und dialogbereiter Unterstützer sein.“

In den Zuhörerreihen saß ein ganz besonderer Gast. Altbürgermeister Horst Dierkes nahm gerne die Einladung an, bekannte am Rande: „So oft wird man ja auch gar nicht mehr eingeladen.“ Für viele Kleinkemser war der Besuch von Dierkes etwas Besonderes. Stets habe er ein offenes Ohr für Fußballerwünsche gehabt und nicht zuletzt verdanke man ihm den Hartplatz, befand Braun.

Geschenke über Geschenke gab es auch. Das kurioseste Geschenk war eine selbst gebastelte Zuschauerbank, gestiftet von der Freiwilligen Feuerwehr und der örtlichen Wandergruppe. Der Bürgermeister übergab einen Scheck für einen Baum im Wert von 150 Euro, die Ortsverwaltung einen nagelneuen Rasenmäher mit Antrieb.

Auch Geldpräsente und Bälle wurden dem Verein übergeben. „Da können wir wieder ein paar in die Büsche hauen“, scherzte Braun – und im Moment sogar wieder rausfischen. Denn die Autobahnmeisterei hat zum Jubiläum das Dornengestrüpp am Platz zurückgehauen.

Noch so ein schönes Geburtstagsgeschenk, wie auch das von Mannschaftskapitän Timo Grassinger und Stellvertreter Alexander Beckmann an Dennis Braun überreichte nagelneue Mannschafts-T-Shirt mit der Jubiläumszahl 50. Ralf Brombacher sprach Dankesworte des Südbadischen Fußballverbands Bezirk Hochrhein und überreichte den Ehrenbrief des Fußballverbands.

Am Samstag dann gab es Frauenfußball auf dem Rasen, als die Damen der Spielgemeinschaft Efringen-Kirchen/Istein gegen den FC Wittlingen, und die SG Wittlingen/Wollbach gegen die Damen des SV Nollingen spielten. Abends zur Open-Air-Party mit Live-Musik waren die „Nightshadows“ geladen.

Sonntags spielten die Original Markgräfler Dilettanten zum Frühschoppenkonzert auf und am Nachmittag spielte der TuS Efringen-Kirchen gegen den FV Lörrach Brombach.