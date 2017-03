Efringen-Kirchen Papier Schützen überlassen

Egringen (cre). Oberschützenmeister Horst Ritter forderte die Egringer auf, ihr Altpapier dem örtlichen Schützenverein zu überlassen, anstatt damit die Blaue Tonne zu füllen. Schließlich erziele der Verein damit einen nicht unbeträchtlichen Erlös, erklärte er in der Generalversammlung des Schützenvereins Egringen. Zusätzlich sammelt der Verein Altpapier auch in Fischingen und jeweils im ersten Halbjahr auch in Schallbach.