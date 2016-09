Efringen-Kirchen/Ballrechten-Dottingen (cl). Von einem „sehr extremen Jahr“ sprach Weinbauberater Hansjörg Stücklin. Die hohen Niederschläge im Juni hätten einen Peronospora-Druck erzeugt, wie er ihn in den letzten 30 Jahren nicht erlebt habe. Derzeit sei der Gesundheitszustand der Trauben insgesamt bezüglich Botrytis und auch Stiellähme erfreulich. Auch die Beerenverletzungen durch Vögel, Wespen und Ameisen hielten sich noch in Grenzen. Die zurückliegende trockene, heiße Witterung habe die Ausbreitung der Kirschessigfliege gebremst. Die Männchen würden bei Hitze steril, wusste Stücklin. Doch die „Weibchen sind nicht blöd“ und fliegen dann vermehrt im Randbereich zu Wald, Obstflächen und Böschungen. In jüngster Zeit seien wieder vermehrte Aktivitäten zu beobachten gewesen, deshalb könne er noch keine Entwarnung geben. Er appellierte daher an die Winzer, die Entwicklung zu beobachten. Die günstige Witterung der vergangenen zwei Wochen habe sich insgesamt sehr positiv auf die Traubenreife ausgewirkt. Es gebe zwar, in Abhängigkeit von Lage, Ertragshöhe und Laubwandzustand, noch eine deutliche Bandbreite, aber die Mostgewichte seien in den meisten Anlagen bereits erfreulich hoch. Bedingt durch die sehr hohen Tages- und Nachttemperaturen seien aber die Säurewerte bereits deutlich gefallen. Die zumeist hervorragende Wasserversorgung habe die Beerengewichte und damit die Ertragsaussichten kräftig wachsen lassen. Der angekündigte Regen dürfte noch einmal einen Reifeschub, aber möglicherweise auch noch einmal aufplatzende Beeren mit sich bringen. Insgesamt dürfte die angekündigte Witterung der kommenden Woche für den weiteren Reifeverlauf aber optimal sein.