Efringen-Kirchen Projekttage mit Elterneinsatz

Projekttage gibt es in fast jeder Schule, aber in Egringen läuft das irgendwie anders. Hier heuern Eltern mit an, sorgen gemeinsam mit den Lehrerinnen für eine rundum gelungene Projektwoche mit zahlreichen Abenteuern. Unter 48 Projekten konnten die 116 Grundschüler auswählen, ohne dabei den Überblick zu verlieren.

Von Marco Schopferer

Egringen. Immerhin durften die Kinder aus sechs Klassen gleich mehrere Projekte auswählen, Tränen gab es aufgrund der riesigen Auswahl keine. Am Samstag präsentierte die Schule dann das Ergebnis der staunenden Öffentlichkeit.

So experimentierten die Kinder mit Licht, bastelten ein Auto, lernten Baseball spielen und Ringen, bestempelten mit Naturfarben Turnbeutel und T-Shirts, bauten Vulkane und ließen sie mit Backpulver und Essig explodieren, erlebten eine Betonmanufaktur samt Bagger und suchten im Bergwerk im Schwarzwald nach Schätzen, erlebten eine über tausend Jahre alte Bergbaukultur. Ein weiterer Höhepunkt: ein Ausflug zur Bundespolizei, die einen Blick hinter die Kulissen und sogar in einen Hubschrauber gewährte. Unvergessliche Erlebnisse, die so auch nur in Zusammenarbeit mit den Eltern möglich wurden.

„Darauf sind wir schon sehr stolz“, sagt Rektorin Stefanie Kapfer. Die Chemie zwischen Lehrerinnen, Eltern und Schülern stimmt einfach. Dass die Kinder täglich ihre Projekte wechseln können, damit sie in nur wenigen Tagen ein breites Ergebnisangebot bekommen, das sei andernorts nicht üblich. Erstaunlich war auch, dass sich schon jetzt Eltern anboten, um im kommenden Jahr wieder Projektpartner zu sein. Und das obwohl ihre Kinder teilweise gar nicht mehr in die Egringer Grundschule gehen. Spaß haben bei den Projekttagen eben alle.

Egringen hegt und pflegt seine Dorfschule, hier ist man stolz auf die noch funktionierende Schulgemeinschaft. Mit dem „Ägringer-Lied“ begrüßten die Kinder dann auch am Samstag die Besucher beim Schulffest. Die Hymne wurde vor vielen Jahren von Tante Elfriede und Luise Schelker geschrieben. Pfarrer Martin Braukmann begleitete den Schulchor mit der Gitarre. Wegzudenken ist das „Ägringer Lied“ bei offiziellen Schulanlässen nicht mehr.