„Qualität darf kein Lippenbekenntnis sein“, betonte Geschäftsführer Hagen Rüdlin in der Herbstversammlung am Donnerstagabend in der Castellberghalle in Ballrechten-Dottingen. Sie müsse in allen Stufen der Wertschöpfung im Fokus stehen. Das sei bei Mengen über 150 Kilo pro Ar einfach nicht machbar. Von Clemens Leutz Efringen-Kirchen/Ballrechten-Dottingen. Der Markt für Wein werde dies „härter als in der Vergangenheit beurteilen“, sagte Rüdlin. Schließlich sei die Situation derzeit angespannter. Zum einen seien aufgrund der Erträge der letzten Jahre in allen Anbaugebieten die Keller ordentlich gefüllt. Dabei sei das Preisniveau bei Offenweinen aus den großen Flächengebieten Pfalz und Rheinhessen trotz des guten 2015er Jahrgangs alarmierend. Pfälzer Müller-Thurgau werde gar für 30 Cent pro Liter angeboten. Zum anderen präsentierten sich Discounter wie Aldi und Lidl, die bundesweit größten Abnehmer für deutschen Wein, immer mehr als Lebensmittelhändler mit einem klaren Fokus auf Qualität. Dies machten Discounter auch optisch durch Umbaumaßnahmen deutlich, nach denen sie immer seltener noch wie Discounter, sondern viel hochwertiger aussehen. Rüdlin erinnerte auch daran, dass nur 40 Prozent des in Deutschland konsumierten Weins auch aus Deutschland kommt. „Wir sind nach wie vor Importweltmeister beim Wein“, sagte Rüdlin. Gleichwohl werde nicht einmal in 60 Prozent der deutschen Haushalte Wein konsumiert. Und von denen, die deutschen Wein trinken, sind wiederum drei Viertel über 60 Jahre alt. Deshalb müsse man die nun folgenden geburtenstarken Jahrgänge „von unserem Wein überzeugen“, fand Rüdlin. Auch deshalb sei Qualität gefordert, und die Bezirkskellerei müsse als „qualitativer Erzeuger“ wahrgenommen werden. Dem unberechtigten Image-Defizit des genossenschaftlichen Weinbaus müsse aktiv entgegengewirkt werden. Auch das Qualitätsimage sei unterentwickelt und die Wiedererkennung im Regal des Lebensmitteleinzelhandels gering. Hinsichtlich der aktuellen Herbstaussichten war Rüdlin zuversichtlich. Bis auf ein paar wenige Trockenprobleme in Junganlagen könne man auf eine sowohl im Bereich Qualität als auch in der Menge zufriedenstellende Ernte hinblicken. „Wenn wir uns vor zehn Wochen einen idealen Vegetationsverlauf hätten wünschen können“, wäre dieser nahezu so ausgefallen, wie er tatsächlich gekommen sei. Allerdings seien die zuvor gefallenen hohen Niederschläge, verbunden mit einem enormen Peronospora- Druck, eine große Herausforderung gewesen. Deshalb dankte Rüdlin den Winzern „für die konsequente und gute Weinbergsarbeit bis hierhin“. Und die letzten Wochen „waren ja wie gemalt“. Gänzlich spurlos ging der ganzjährige Witterungsverlauf an den einzelnen Anlagen indes nicht vorbei, so dass die von Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig beschlossene Ertragsreduzierung der Sorten Müller-Thurgau und Gutedel „notwendig und richtig war“. Denn die doch in Mitleidenschaft gezogene Laubwand sei nun mal nur begrenzt in der Lage, die ausreichende Assimilationsleistung zu erbringen.  Bei hohem Ertrag steige das Risiko zu geringer Oechslegrade. Vor allem aber diene die Ertragsreduzierung der Qualität.