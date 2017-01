Efringen-Kirchen. Radtaxi-Fahrer auf den Philippinen sind nicht zu beneiden. Für ein paar Pesos strampeln sie durch Abgase und tropische Hitze. Häufig sind es Kinder, die in den Metropolregionen ihr Leben riskieren, um die Familien zu unterstützen.

Wie schwer sich ein solches Pedicab fahren lässt, konnten die Schüler des Schulzentrums Efringen-Kirchen eine Woche lang ausprobieren. Auf Initiative des Diakons Roy Paraiso und der Realschul-Referendarin Lea Brändlin wurde vorübergehend ein original Pedicab in der Aula des Schulzentrums aufgestellt.

Tausende Pedicabs fahren als Taxis und Kleintransporter durch die Straßen von Manila. Sie sehen aus wie Fahrräder mit Seitenwagen und sind ein billiges Transportmittel. Meist quälen sich die Fahrer mit hoffnungslos überladenen Gefährten durch das Verkehrschaos der philippinischen Hauptstadt. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Nachts dienen die kleinen Ladeflächen der Pedicabs nicht selten als Schlafplatz für ganze Familien. Die Habseligkeiten werden dann unter den Sitzbänken verstaut.

Das internationale katholische Hilfswerkwerk missio hat für sein Projekt „Auf drei Rädern für den guten Zweck“ eines dieser Gefährte nach Deutschland geholt. Mit dem Pedicab konnte man bereits an verschiedenen Orten in Deutschland Geld für obdachlose Familien in Manila erstrampeln. Dazu wird eine Minute kräftig in die Pedale getreten und die zurückgelegte Strecke festgehalten. Für jeden geradelten Kilometer geben Sponsoren einen Betrag für das Familienzentrum Tuluyan.

Auch die Schüler des Schulzentrums Efringen-Kirchen ließen sich nicht lumpen und gaben kräftig Gummi. 107 Schüler fuhren in einer Woche 46 Kilometer. Während die Neuntklässler ihre Runden auf dem Schulhof drehen durften, strampelten die jüngeren Schüler auf einem Rollentrainer. „Die Begeisterung war groß“, sagt Lea Brändlin. Das seltsame dreirädrige Gefährt in der Aula war regelmäßig Gesprächsthema. Kinderarbeit und die Armut in Südostasien wurde auch im Unterricht thematisiert.

Als leidenschaftlicher Radfahrer ließ es sich Rektor Volker Pietschmann nicht nehmen, selbst in die Pedale zu treten. „Bei uns ist Radfahren für die meisten eine reine Freizeitbeschäftigung, mit einem Pedicab sein Geld zu verdienen, ist hart“, sagt Pietschmann. „Mit unseren Hightech-Rädern haben diese Lastesel wenig gemein.“

Auch für die Schüler war es ein eindrückliches Erlebnis. Roy Paraiso, der von den Philippinen stammt, war es ein großes Anliegen, den Schülern die Armut und Enge der Obdachlosen in Manila nahezubringen.