Efringen-Kirchen (cl). In seinem Rückblick am Neujahrsempfang der Gemeinde Efringen-Kirchen erinnerte Bürgermeister Philipp Schmid an den Starkregen am 25. Juni, der gezeigt habe, dass der Klimawandel auf niemanden Rücksicht nehme. In über 100 Einsätzen habe die Feuerwehr bewiesen, dass sie gut ausgebildet sei und auch solchen Großereignissen gewachsen sei. „Ein Gedanke, der uns alle beruhigen sollte.“ Ein Konzept solle nun die Ursachen der Fluten identifizieren und Gegenmaßnahmen empfehlen. Opfer der Fluten wurden auch die Baustelle für das neue Sportheim, „auch neues Freibad genannt“, und die Feuerwehrräume in der Halle. Während es am Sportheim inzwischen weitergehe, berge die künftige Unterbringung der Feuerwehr noch eine erhebliche Herausforderung für die Gemeinden.

Die energetische Sanierung der Schule konnte weiterführt werden, und das Gewerbegebiet Schlöttle II wurde vollständig belegt. Auch der Bau und die weitere Planung von Flüchtlingsunterkünften sei im Gang. Die Buslinie 14 habe sich indes als „echter Flop erwiesen“, doch mit dem neu initiierten Bür-gerbus habe man die Lehren daraus gezogen.

Über die Ehrungen berichten wir noch.