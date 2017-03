Der Sängerbund wurde bei seinem jüngsten Konzert gefeiert. Der mitreißende Rückblick auf 600 Jahre Sangeskunst begeisterte die Besucher, doch eine Neuauflage wird es an diesem Ort nicht geben. Seit die Hallendecke in der Aula saniert wurde, sei die Akustik zu schlecht. Andere Nutzer freuen sich über die Sanierungsmaßnahme.

Efringen-Kirchen. Schmuck sieht sie zweifellos aus, die neue Decke in Halle und Foyer. Gerade der Schulsport gewann durch die lärmreduzierende Decke, und auch das LED-Licht ist wohl ein Segen. Die stromfressende Dampflampentechnik aus den 1970er Jahren, die etliche Minuten zum lautstark zischenden Hochdimmen brauchte, ist durch stromsparende Leuchtdioden ersetzt worden, die umgehend den Saal erhellen. „So schnell hat sich selten eine Investition der Gemeinde amortisiert“, die Stromkosten nahmen wohl erheblich ab, heißt es aus fachkundigen Kreisen.

Bereits 2014 wurde saniert, nun gibt es erstmals öffentlich geäußerte Kritik – und nicht an der Beleuchtung. Vielmehr sind „wir aus allen Wolken gefallen“, sagt Rheinhard Knorr, Vorsitzender des Sängerbundes. Als dieser bei der Generalprobe einen Tag vor dem Konzert plötzlich stimmlich so dünn daher kam, wurden die Sänger nervös. Zum Auftakt gab es für die Konzertbesucher von Chorleiter Erhard Zeh eine ungewöhnliche Entschuldigung: „Der Chor hat mehr drauf.“ Nur wegen der Schallschutzdecke drohe ein akustisch „furztrockenes“ Konzert.

Tatsächlich schluckt die Decke gerade bei den tieferen Stimmen so einiges an Volumen, auch der Applaus war wie von Geisterhand abschwächend gedimmt. Für Knorr ist klar. „Wir werden in der Aula nicht mehr singen.“ Angedacht werde bereits, künftig bei der Kirche Asyl zu suchen, sowohl die Lutherkirche in Efringen als auch die Christuskirche in Kirchen böten eine weitaus bessere Akustik.

Männerchor hat sich an die Decke gewöhnt

Die Aula als Konzertarena sei mit der neuen Schallschutzschluckdecke jedenfalls ungeeignet, ist man sich beim Sängerbund einig.

Der Gesangverein Rhenus hat zwischenzeitlich seine Erfahrungen mit der Deckensanierung gemacht. Allwöchentlich probt der Kirchener Männerchor hier, hat sich an die 2014 installierte Decke längst gewöhnt. „Es ist nicht mehr so wie vorher“, sagt Günter Kaufmann. Die Sänger hätten allerdings nie darüber nachgedacht, das Probelokal zu wechseln. „Wir kennen die Akustik“, sagt Kaufmann. Für ein Konzert brauche es in der Aula aber vielleicht Mikrofone.

Verwundert reagiert man im Rathaus auf die Kritik des Sängerbundes. Bislang hatte man vor allem mit Beschwerden zu tun, wonach die Halle zu sehr hallt. „Wir haben deshalb schon vor Jahren Vorhänge installiert“, berichtet Bauamtsleiter Siegfried Kurz. Mit der neuen Decke sollte eine Verbesserung bewirkt werden. Und wurde für so manche Nutzung auch erreicht. In der Aula findet regelmäßig Schulsportunterricht statt. Dank der lärmreduzierenden Decke nun deutlich angenehmer für Schüler und Lehrer.