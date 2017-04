Efringen-Kirchen Schnaps, Bonbons, Lippenstifte

Efringen-Kirchen. Die Präsentation der Projekte für die fachinterne Überprüfung im Fächerverbund Naturwissen-schaftliches Arbeiten (NWA) ist einer der Höhepunkte im Schulkalender. Für einen Nachmittag wird das Schulgebäude zur Messehalle.

Farbenfrohe Stände im Wechsel mit wissenschaftlichen Aufbauten und Powerpoint-Präsentationen locken die neugierigen Besucher. Verführerische Düfte wehen durch die Korridore. Wer seiner Nase folgt, landet bei den Produkten zur Haut- und Lippenpflege, den Seifen und Heilsalben oder bei den Bonbons und Fruchtgummis.

Sticht es im Riechorgan, ist der Stand zur alkoholischen Gärung nicht weit. Anfassen, riechen, probieren und staunen: Das Themenspektrum ist breit gefächert. „Ringelblume küsst Lavendel“ liest man am ersten Stand, daneben grüßt ein Skelett. Im Raum dahinter werden Lebensmittel konserviert, es wird gepökelt, eingeweckt, getrocknet und vakuumiert.

Was die rund 60 Zehntklässler innerhalb von drei Wochen in kleinen Gruppen vorbereitet haben, kann sich sehen lassen: Anhand von Modellen, audiovisuellen Medien und Vorträgen erläutern die Schüler die Ergebnisse ihrer Projekte. Informative Plakate und professionell gestaltete Flyer ergänzen die Palette und gestalten die Ausstellung lehrreich und interessant. Mitschüler, Lehrer und Eltern sind begeistert von der dargebotenen Vielfalt. „Ich bin jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, was unsere Schüler in nur drei Wochen auf die Beine stellen“, sagt Rektor Volker Pietschmann. „Der Fächerverbund NWA mit seinen Modulen Biologie, Chemie und Physik bietet viele Möglichkeiten für spannende Projekte. Es ist interessant zu sehen, was die Projektgruppen daraus machen.“

Die Herstellung von wohlriechenden Seifen, Duftstoffen, Körperlotionen und schmackhaften Bonbons zählen zu den Klassikern der fachinternen Überprüfung. Aber auch die erneuerbaren Energien haben sich inzwischen einen festen Platz erobert. Ebenfalls präsentiert wird die Funktionsweise eines Kernreaktors. Die alkoholische Gärung und die Herstellung von Schnaps sind aus dem Programm nicht mehr wegzudenken. Gesundheitsthemen wie Mundhygiene und Heilsalben ergänzen das Portfolio.

„Bei der Präsentation ihrer NWA-Projekte können sich die Schüler im Vortragen üben. Das ist eine gute Vorbereitung auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen sowie die anschließenden Bewerbungsgespräche“, sagt Pietschmann. Von besonderem Interesse ist die Veranstaltung auch für die Neuntklässler, die Anregungen für das kommende Jahr sammeln.