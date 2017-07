Efringen-Kirchen Schon das achte Auto für die kirchliche Sozialstation

Efringen-Kirchen (mao). Schon zum achten Mal schenkte der Krankenpflegeverein Efringen-Kirchen der kirchlichen Sozialstation Markgräflerland ein nagelneues Auto.

Beate Fuchs, Geschäftsführerin der Sozialstation, war sichtlich glücklich über das neue Geschenk, einen VW Up mit Klimaanlage, Zentralverriegelung und elektrischem Fensterheber. Ein Fahrzeugtyp, der sich seit Jahren bewährt und in die Flotte von 20 Fahrzeugen bestens integriert habe, sagte Fuchs. Fahren wird den neuen Flitzer Mitarbeiterin Rosi Altin. Seit zwölf Jahren ist sie bei der Sozialstation beschäftigt, doch der jetzt übergebene VW Up wird für sie der erste neue Geschäftswagen in ihrer Berufslaufbahn sein. Riesengroß war dann auch bei der Fahrzeugübergabe am Montag die Freude über das rund 10 600 Euro teure Arbeitsmittel, das man übrigens nicht nur pfleglich behandeln, sondern auch unfallfrei durchs Kandertal und Rebland fahren will. Erst kürzlich absolvierten die Mitarbeiter in Breisach ein Fahrsicherheitstraining. Auch dort habe der kleine Flitzer bei der Kurvenlage und beim Bremsverhalten eine gute Figur gemacht.

Im Heck trägt er den Namen des Sponsors, des Krankenpflegevereins Efringen-Kirchen. Diese Organisation ist ein ganz besonderer Förderer. Acht Autos hat der Verein bereits an die Kanderner Einrichtung verschenkt, „im Durchschnitt eines alle drei Jahre“, sagte die Vorsitzende Margrit Herr. Den letzten Wagen gab es 2014. Beate Fuchs machte klar: Kein anderer Sponsor fördert die Pflegediensteinrichtung durch das Bereitstellen von Autos so stark, wie der Krankenpflegeverein aus Efringen-Kirchen, „das ist echt enorm“. Hierfür gelte ihm großen Dank.