Efringen-Kirchen Schutz und Futter für Niederwild

Von Saskia Scherer

Seit Jahren ist man laut Kreisjägermeister Dietrich Brombacher bemüht, etwas für das Niederwild zu tun. Mit der Hegegemeinschaft Rebland-Blauen werde dies mittlerweile intensiviert. Diese stellte nun den Antrag zur Benutzung von Flächen zum Schutz des Niederwilds auf Germarkung Kleinkems.

Kleinkems. In der Ortschaftsratssitzung am Donnerstagabend waren Brombacher, Geschäftsführer Karlheinz Schlozer sowie Jagdpächter Renato Balmelli anwesend und informierten über das Vorhaben. Der Punkt war in der vorausgegangenen Sitzung aufgrund einiger ungeklärter Fragen vertagt worden.

Die Hegegemeinschaft Rebland-Blauen bewegt sich laut Brombacher im Rahmen des übergeordneten Projekts „Allianz für Niederwild“. Auch auf regionaler Ebene sollen die Bedingungen für das Niederwild verbessert werden. „Es geht nicht nur um die Prädatorenbejagung, sondern auch um eine Biotopanlegung, etwa für Hase und Fasan“, erklärte Schlozer. Prädatoren sind zum Beispiel Fuchs, Dachs und die Rabenkrähe.

Es werden gezielt Flächen gesucht, die der Jagdpächter in seine Obhut nimmt. Auf herkömmlichen Flächen würden Tiere und Pflanzen beim Mulchen zum Opfer fallen, deshalb sollen die gesuchten Flächen über Jahre bewirtschaftet werden – so könne der Zeitpunkt des Mulchens selbst gewählt werden.

Angedacht sind etwa Blühflächen und Hecken, die Schutz und Nahrung für Niederwild bieten. „Blühbrachen sind im ersten Jahr schön fürs Auge, locken in den Folgejahren aber auch Bodenbrüter und Insekten an – auf letztere ist etwa der Fasan angewiesen, weil er tierisches Eiweiß benötigt“, so Schlozer. Und den Fasan würde man gerne wieder ansiedeln.

Ortschaftsrätin Bärbel Häberlin wies darauf hin, dass sich die angedachten Flächen in Kleinkems fast alle in Steillage befänden und stark „verstrüppt“ seien. „Ich glaube nicht, dass das funktioniert“, erklärte sie. Brombacher bezeichnete den Einwand als berechtigt. „Natürlich gibt es idealere Flächen, aber solche naturbelassenen Gegenden bieten ja auch schon Schutz, und Brombeeren können auch als Nahrung dienen, da muss man dann gar nicht unbedingt etwas ändern“, erklärte er. Schlozer ergänzte, dass der Hegegemeinschaft die Flächen von der Gemeinde Efringen-Kirchen zugeteilt worden seien. Sie liegen zwischen den Gebieten „Im Wilsberg“ und „Kachelfluh“ sowie zwischen „Wallis“ und „Vordere Wallistannen“.

Letztendlich gehe es um Biotope und Biotopvernetzung, betonte Schlozer. Und Brombacher ergänzte, dass an anderen Orten beispielsweise schon Erfahrungen mit Wildapfel- und Wildbirnbäumen gemacht worden seien – „auch das sind Möglichkeiten im Sinne der Hegegemeinschaft“.

Der Beschlussvorschlag lautete schließlich, dass die Flächen der Hegegemeinschaft Rebland-Blauen unentgeltlich überlassen werden. Die Hegegemeinschaft hat diese entsprechend den satzungsrechtlichen Bestimmungen zu bewirtschaften. Mit einer Enthaltung (Bärbel Häberlin) stimmte der Ortschaftsrat zu. „Besser, es wird ein bisschen was getan als gar nichts“, fand Ortsvorsteher Jörg Kratz.