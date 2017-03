Efringen-Kirchen Science-Mobil in der Grundschule

Es zischt, dampft, funzelt, flammt und leuchtet bunt. Die Egringer Dritt- und Viertklässler erlebten die vielleicht kurzweiligste Schulstunde des Jahres. Das sogenannte Science-Mobil (Wissenschaftsfahrzeug) ließ eben nicht nur Kinderaugen leuchten.

Egringen. Die Welt ist voller Physik, überall. Sie will erkundet werden und das Sciencemobil vom Förderverein „Science & Technologie“ tourt durch Baden, um die Schüler für Naturwissenschaften zu begeistern.

In Egringen gelang dies den wissenschaftlichen Botschaftern Sandra Fischer und Lars Schindler im Handumdrehen. Sie brachten Gurken zum Leuchten und schossen der kleinen Emma 300 000 Volt durch den Körper.

Dabei hatte man schon beim ersten Experiment die Kinder in seinen Bann gezogen. Ein zum Herz geformtes Stahlwollband wurde zum Brennen gebracht, aus einem Stahlwollfaden wurde kurz darauf eine funktionierende Glühbirne.

Aber Lampen wachsen auch im Garten, der Beweis: Die beiden spannten eine eingelegte Gewürzgurke auf einen Drahtspieß ein, der dann mit elektrischer Energie das Gemüse nicht nur zum Zischen und Dampfen, sondern auch zum orangefarbenen Leuchten brachte.

Orange deshalb, weil die eingelegte Gurke Kochsalz enthält, hätte man sie in eine Kupfer-Salzlösung eingelegt, würde sie grün, in einer Stronziumlösung rot leuchten. Wer es nicht glaubte – natürlich gab es den Beweis für die leuchtenden Kinderaugen.

Ganz nebenbei lernten die Grundschüler dank Willi Glubschis Hilfe die Funktion eines Stromkreises und die wagemutige Emma ließ sich tatsächlich auf einem Styroporstuhl stehend 300 000 Volt durch den Körper jagen. Lachend überstand sie das Experiment (dank der minimalen Amperezahl) und die Klasse bestaunte die weit abstehenden Haare.

So fröhlich und faszinierend kann Schule sein. Aber eine Warnung gab es auch für die Kinder mit: Elektrische Energie kann schnell lebensgefährlich werden, „probiert so was nie zu Hause aus“, mahnte Sandra Fischer. Schon das Anfassen eines Weidezauns berge lebensgefährliche Risiken.

Rektorin Stefanie Kapfer zeigte sich überaus glücklich über den Besuch des Wissenschaftsmobils in der Egringer Grundschule. Seit Jahren seien die Naturwissenschaften von Physik bis Chemie zwar fester Bestandteil des Lehrplans, aber solch eine kurzweilige Wissensvermittlung von Außen sei dann doch etwas ganz Besonderes.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Sandra Fischer erlebt oft, dass sich Grundschullehrer mit der Vermittlung von naturwissenschaftlichen Lehrplanthemen schwer tun: „Auch da helfen wir dann natürlich gerne“.

Möglich wurde der Besuch des Science Mobils in Egringen vor allem durch Sponsoring aus der Wirtschaft und dem Engagement der Eltern.